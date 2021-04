Dobling av Uefa-millioner til storklubbene på fem år

Hver kamp i Champions League ga i 2019/20-sesongen i gjennomsnitt en utbetaling på 146,9 millioner kroner per kamp, viser tall fra Det europeiske fotballforbundet Uefa. Det er rundt 73,5 millioner kroner til hvert lag. Den totale summen på ca. 20 milliarder kroner er delt på de 131 kampene som ble spilt denne sesongen.

Rapporten ble publisert denne uka og viser en dobling i utbetalingene på bare fem år. I 2014/15-sesongen utbetalte Uefa i snitt 71,8 millioner kroner per kamp.

– Man får ikke det hele bildet av den type tall, men det er en interessant måte å se det på, sier Kjetil K. Haugen, professor i logistikk og sport management, til NTB. Han viser til at man ikke kjenner klubbenes kostnader fullt og helt i samme tidsrom.

– Ikke mulig å snike seg unna

De tolv klubbene som forsøkte seg med å opprette Super League, har blant annet argumentert med at de ønsker seg en større andel av inntektene som Uefa distribuerer til klubbene. Det synes Haugen ikke noe om.

– Jeg synes det virker rimelig bra som det er. Vi som er opptatt av fotball, synes det er positivt at det blir fordeler for de små klubbene

– Det er forståelig at de store klubbene synes at konkurransen er for sterk for dem, men sånn er fotballen. De vil gjerne prøve å få så mye ut av det som mulig. De har kanskje et poeng at de bidrar mest til inntektene, men fotballen er som den er, og da må man forholde seg til det. Det er ikke mulig å snike seg unna. Det ser i hvert fall ikke sånn ut, sier Haugen og peker på at superliga-prosjektet brast raskt etter at nyheten om det kom.

Men Haugen tror ikke Super League-snakket er over med dette.

– De store klubbene vil alltid ha insentiv til å forsøke å få mer av kaka. Det er ingen grunn til å tro at de gir seg med dette, enten at de kommer med andre framstøt eller prøver å påvirke, sier han.

– Løpt løpsk

Sportsøkonom Kenneth Cortsen fra høyskolen UCN i Danmark tror også Super League vil bli et tema som vil dukke opp med jevne mellomrom på grunn av klubbenes økte utgifter til overganger og spillerlønninger som driver dem til å ville øke omsetningen.

– Det er ikke nødvendigvis bare eierne av storklubbene som tjener penger på den økende kommersialiseringen i fotballen. Det er også agenter og spillere, sier han til nyhetsbyrået Ritzau.

– Kanskje er lønningene til spillere og overgangssummer løpt løpsk, og det er kanskje ikke bærekraftig over tid, sier Cortsen, som understreker at regningen i fotballen til slutt havner hos forbrukeren.