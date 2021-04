Messi-show og komisk selvmål da Barcelona vant

Gjestenes Sofian Chakla ga Barcelona ledelsen for godt med sitt forsøk på tilbakespill til keeper. Han så ikke at David Soria var på full fart ut i feltet og bredsidet ballen godt til side for ham.

Keeperen snudde og spurtet fortvilet etter ballen før han kastet seg og ble med den inn i mål. Han satte sikkert lite pris på at Chakla kom og ga ham en skjennepreken.

Etter noen vanskelige dager for Barcelona, da Super League-prosjektet raknet og klubben måtte tåle hard kritikk for sin deltakelse, briljerte Messi i kampen som sørget for at gulldrømmen i La Liga lever. To mål og en assist, to stolpetreff og en rekke tekniske finesser var hans bidrag.

Han kunne ha fullført sitt hattrick da Barcelona fikk straffe på overtid, men overlot den til Antoine Griezmann.

Viste klasse

Getafe vet forskjell på klubbledelse og spillere. Laget hadde t-trøyer med budskap mot superligaen, men ga Barcelona-spillerne æresvakt før kampstart etter cupfinaleseieren forrige helg.

Messi scoret kampens første mål i det 8. minutt da Sergio Busquets spilte ham gjennom. Argentineren ble dyttet av en motspiller, men beholdt balansen og scoret ved nærmeste stolpe.

Kampens første selvmål ga 1-1. Angel Rodriguez prøvde å avslutte på innlegget fra Marc Cucurella, men sleivet ballen så den traff Barcelona-stopper Clement Langlet og spratt i mål.

Chaklas komiske selvmål ga Barcelona 2-1, før Messi viste klasse og ordnet 3-1. Han slo til på volley fra vanskelig vinkel og traff innsiden av motsatt stolpe. Han var først på returen og satte den inn fra nesten død vinkel.

Getafe reduserte på en VAR-straffe midt i 2. omgang. Enes Ünal scoret etter at han selv ble felt av Ronald Araujo, men Araujo nikket inn Messis hjørnespark i det 86. minutt og punkterte kampen.

– Leo sa at jeg skulle stille meg der på corneren. Jeg er glad for scoringen. Nå har vi sju finaler igjen, sa Araujo om de gjenstående seriekampene.

Messi er oppe i 25 seriemål denne sesongen, flere enn hele Getafe-laget (24).

Atlético på topp

Det er fem poeng opp til serieleder Atlético Madrid, som tidligere torsdag slo bunnlaget Huesca 2-0, men Barcelona har spilt en kamp mindre. Real Madrid, som overnattet på tabelltopp etter sin seier onsdag, er tre poeng bak Atlético.

Ángel Correa fintet seg fri og satte inn 1-0-målet for Atlético via et Huesca-bein etter 38 minutter. Vel ti minutter før slutt ble kampen punktert da Yannick Carrasco ble spilt på åpent mål og bredsidet inn 2-0. Ved begge anledningene sto Marcos Llorente for den målgivende pasningen.

– La Liga er en vanskelig turnering. I dag skal vi nyte denne seieren, i morgen tenker vi på neste kamp, sa Atlético-trener Diego Simeone.

I de neste tre serierundene venter bortekamper for Atlético, den tredje mot gullrival Barcelona.