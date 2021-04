Ventura og Hovland spiller sammen i parturnering: – Jeg forventer fyrverkeri fra de to

– De kommer til være med og kjempe om topplasseringene. Jeg forventer fyrverkeri fra de to og har troen, sier Per Haugsrud, som selv spilte på europatouren i en årrekke og som nå kommenterer golf på Eurosport.

I turneringen skal duoen kjempe mot 79 andre par i det som er PGA-tourens lagturnering i 2021-sesongen. Duoen er kvalifisert fordi Hovland er nummer seks på FedExCup-listen, og han har valgt Ventura, som er på PGA-touren, som sin makker.

Eurosport har forklart hvordan turneringen foregår: I første og tredje runde spiller de «fourball». Spillerne i duoen spiller med hver sin ball akkurat som vanlig, og man teller det laveste resultatet den ene av de har på hvert hull.

I andre og fjerde runde spiller de «foursome», der den ene spilleren slår ut på utslag med oddetall (1,3,5), og den andre spilleren på utslag med partall (2,4,6). Etter at den ene har slått utslaget, slår de derfra annenhver gang på ballen, helt til den er i hullet.

– Vi kan forvente oss en morsom og annerledes uke hvor våre gutter er en outsider til å vinne. Både Kristoffer og ikke minst Viktor har vist at nivået er der. Så det gjelder å treffe for begge to over fire dager. Det viktige blir å klare å spille sine individuelle spill som lag og utnytte hverandres styrker, sier tidligere proffspiller Marius Thorp.

Viktig for Ventura

– Ettersom dette er et høyst uvanlig spilleformat på proffnivå, er det også veldig vanskelig å vite hva man kan forvente av den norske duoen. En fordel som Ventura og Hovland har, er at de tidligere har representert Norge i lag-EM, hvor det også spilles foursome, sier tidligere landslagsspiller i golf Joakim Mikkelsen.

Spesielt viktig er turneringen for Ventura. Han får nå en gylden mulighet til få ekstra rankingpoeng som han trenger for å kunne fortsette å spille på PGA-touren.

Og for Hovland sin del? Som Haugsrud sier:

– Hadde Hovland ringt og spurt alle de fem beste i verden om de ønsket spille på lag med han, tror jeg alle ville sagt ja, uten å tvile. Viktor er drømmepartner i setting som dette, sier han.

Rahm og Morikawa med

Selv om det er flere store kanoner som er med i turneringen, er det bare seks som er foran Hovland (15) på verdensrankingen. Ventura er nummer 248.

Høyest ranket av enkeltspillere er Jon Rahm, som ligger på 3.-plass på verdensrankingen. Han spiller med Ryan Palmer (27 på verdensrankingen), og de to blir fort å regne med i toppen av turneringen.

Også duoen Collin Morikawa og Matthew Wolff blir fort å regne med. Morikawa er fire på verdensrankingen, mens Wolff (26 på verdensrankingen) er tidligere klassekamerat med Hovland og Ventura fra tiden på college i Oklahoma.

I tillegg er det verdt å nevne Xander Schauffele (5 på rankingen) og Patrick Cantlay (10), samt Hovland og Ventura.

– Jeg vil nok ikke sette de som favoritter, men en outsider. Får de ting til å flyte, er de uten tvil gode nok til å vinne, sier Thorp.

Mikkelsen sier:

– Jeg tror ikke nødvendigvis vi skal ha altfor store forventninger, mye skal klaffe om de skal vinne. Men de kjenner jo hverandre godt, så om de kommer inn i flyten, kan alt skje. Det skal i alle fall bli veldig moro å følge!