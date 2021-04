Engelsk Super League-nei hylles: – Vi var på randen av anarki

Natt til onsdag ble det bekreftet at samtlige seks engelske klubber trakk seg fra det omstridte Super League-prosjektet.

Onsdag morgen snakket Gary Neville, tidligere Manchester United-spiller og nå ekspert i Sky Sports, igjen om saken som har opptatt ham og resten av fotballverden siden sent søndag kveld.

– Folket har talt. Vi var på randen av anarki hvis dette hadde fortsatt, sa han.

Det engelske fotballforbundet (FA) la ut en uttalelse på Twitter , der det blant annet sto:

– Engelsk fotball har en stolt historie basert på muligheten for alle klubben, og sporten har vært enstemmig i avvisningen av en lukket liga. Det var et forslag som kunne delt sporten. I stedet har det samlet alle, skriver FA, og takker blant annet fansen for deres stemme og innflytelse.

Uefa-president Aleksander Ceferin ser framover :

– Jeg sa i går at det er beundringsverdig å innrømme en feil, og disse klubbene gjorde en stor feil. Men de er tilbake nå, og jeg vet at de har mye å tilby ikke bare i våre turneringer, men til hele det europeiske spillet, sier han.

– Det viktige nå er at vi går videre, gjenoppbygger samholdet spillet vårt hadde før dette og går framover sammen.

Fotballspiller Cesc Fàbregas var kort og konsis på Twitter.

– Bra jobbet, fotballsupportere. Denne vakre sporten er ingenting uten dere.

Barcelona-forsvarer Gerard Pique på Twitter :

– Fotball tilhører fansen. I dag mer enn noensinne.

Manchester City-forsvarer Benjamin Mendy var fornøyd med utviklingen sent tirsdag kveld.

– For en nydelig dag for fotballen. La oss fortsette å spille, la oss fortsette å kjempe, la oss fortsette å drømme. Det er grunnen til at vi gjør dette.

Storbritannias statsminister Boris Johnson tvitret onsdag morgen om å beskytte fotballen.

– Jeg ønsker gårsdagens kunngjøring velkommen. Dette er det riktige resultatet for fotballsupportere, klubber og lokalsamfunn over hele landet. Vi må fortsette å beskytte vårt verdsatte spill, skrev Johnson.