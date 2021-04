Råkjør for Sagosen og Norge før OL: Sommerferie på en uke

Tysk Bundesliga med en haug nordmenn avsluttes nemlig ikke før 27. juni. En rekke norske spillere kommer kanskje også til å være med i Champions League-sluttspillet.

Det arrangeres i Köln 12. og 13. juni.

– Vi er nødt til å gi spillerne noen dager fri. Vi har ikke satt datoen helt ennå, men vi kan samles 7. eller 8. juli i Norge før vi reiser til Japan 12. juli, sier Berge til NTB.

Under treningsleiren i Fukuoka ligger det an til et par kamper. En av disse er spikret mot VM-sølvvinner Sverige.

Norge spiller tre EM-kvalkamper (to mot Latvia og en mot Italia) i april og mai, alle i Latvia. Etter det er det ikke rom for å bli samlet før noen dager før avreise til Japan. I EM-kval ligger det an til at flere av de antatt beste spillerne, vil få begrenset spilletid i kampene.

– Det er veldig mange (klubbkamper). Hvis vi skal være med å prestere godt (i OL), så må vi ha alle spillerne tilgjengelig. Da må vi styre belastningen, sier Berge til NTB.

Håndballjentenes sjef, Thorir Hergeirsson, håper å få gjennomført en samling med to kamper i Frankrike i juli før avreise til Tokyo.

Kvinnenes serier og europacuper avsluttes langt tidligere enn guttas denne sesongen.