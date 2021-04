Superligaprosjektet kollapset – alle seks engelske klubber trakk seg

Manchester City var den første av de tolv involverte klubbene som offisielt meddelte at den likevel ikke vil slutte seg til den europeiske utbryterligaen. Chelsea var den siste som offisielt bekreftet sitt nei, men det var første klubb som hoppet av.

– Som meldt tidligere i kveld kan Chelsea bekrefte at vi har startet prosessen med formelt å trekke oss fra gruppen som planlegger en europeisk Super League, skrev klubben.

Allerede før 20.00 norsk tid meldte BBC og andre medier at Chelsea hadde ombestemt seg og ikke ville være med. Like før midnatt norsk tid meldte Liverpool, Manchester United, Arsenal og Tottenham med noen minutters mellomrom at de ikke lenger vil være med i den omstridte ligaen.

Drøyt halvannen time senere bekreftet Chelsea som siste engelske klubb sitt nei.

– Liverpool kan bekrefte at vår deltakelse i planene om opprettelse av en europeisk Super League er avviklet, meldte klubben på Twitter.

Rett etter fulgte Manchester United opp med følgende Twitter-melding : – Vi kommer ikke til å delta i den europeiske superligaen.

– Vi har lyttet nøye til reaksjonen fra våre tilhengere, britiske myndigheter og andre viktige involverte, utdypet klubben.

Arsenal ba i et åpent brev til sine tilhengere om tilgivelse.

– Vi gjorde en feil, og vi ber om unnskyldning, står det.

Tottenham-formann Daniel Levy ba også om unnskyldning «for den angst og uro vi har forårsaket» med ESL-planene.

Sinne ble jubel

En time før Chelsea skulle møte Brighton i Premier League-kamp meldte BBC at klubben ville trekke seg fra Super League. Nyheten sprakk mens hundrevis av sinte Chelsea-supportere demonstrerte utenfor Stamford Bridge, og det førte til stor jubel.

BBC meldte litt før halv ni norsk tid at også Manchester City trekker seg fra Super League-deltakelse, og to timer senere bekreftet klubben det på sitt nettsted.

Et krisemøte blant de 11 gjenværende klubbene ble avsluttet uten en klar konklusjon annet enn at prosjektet vakler på kanten av avgrunnen. Litt senere raste avmeldingene fra de engelske klubbene inn.

Dermed gjenstår tre italienske og tre spanske klubber. I Spania rapporteres det at Atlético Madrid også vil hoppe av, mens Barcelona vil overlate til medlemmene å avgjøre om klubben skal delta.

Uansett virker superligaprosjektet helt dødt bare to døgn etter at det ble offentliggjort.

Samlet

– Vi ønsker nyheten om at noen klubber har besluttet å oppgi planene om deltakelse i en europeisk superliga velkommen. Dette truet hele fotballpyramiden. Det var en situasjon som kunne ha splittet fotballen, men i stedet har den forent oss, skriver Englands fotballforbund i en uttalelse før de fire siste klubbene hadde slått retrett.

Nyheten om Chelseas avgjørelse kom mens om lag 1000 av klubbens tilhengere demonstrerte utenfor Stamford Bridge i protest mot klubbens deltakelse i superligaprosjektet.

Det var kaotiske scener da tilhengere blokkerte gata der spillerbussen skulle komme. Klubblegenden Petr Cech, som nå har en administrativ stilling i klubben, prøvde å overtale dem til å flytte seg og slippe bussen inn.

– Jeg vet ingenting om det som har skjedd, jeg kjenner ikke politikken. Jeg har sittet 45 minutter i bussen og ventet på å komme inn, sa Chelsea-manager Thomas Tuchel da han ble intervjuet.

Tumultene følte til at kampstart ble utsatt et kvarter.

Bønn ble hørt?

Tilhengerne møtte opp med hjemmelagde plakater der de ytret sin mening om klubbene som vil bryte ut og danne en superliga. Tilhengerne er ikke i tvil om grunnen. «Super greed» (supergrådighet) sto det på en av dem.

Det var ikke bare utenfor Stamford Bridge at Chelsea-tilhengere markerte sin holdning. I en felles uttalelse fra supporterklubbene i Norge, Sverige og Danmark ble klubbeier Roman Abramovitsj oppfordret til å omgjøre beslutningen om å slutte seg til Super League.

– Vi ber deg om å revurdere avgjørelsen mens det fortsatt er tid. Du har gjort oss stolt så mange ganger før. Ved å slutte deg til den nye «superligaen» har du skuffet oss enormt, men ved å bli den første som trekker seg kan du gjøre alt bra igjen, står det.

– Ellers blir vi nødt til å treffe noen veldig vanskelige avgjørelser angående vår framtidige støtte til klubben. Vær så snill å gjøre det rette.

Uefa gjentok på sin kongress tirsdag truslene om å straffe utbryterklubbene og deres spillere hardt. Mest effektiv var likevel kanskje markeringene fra supportere og fra andre lags spillere.

Brighton-spillerne varmet opp til kamp i de samme trøyene Leeds-spillerne brukte før mandagens kamp mot Liverpool, med «Earn it» under mesterligalogoen på brystet og «Football for the fans» på ryggen.

På ett banner utenfor Stamford Bridge sto det «si nei til Super League», på et annet ble Abramovitsj oppfordret til å «gjøre det rette», mens en plakat beskyldte klubbledelsen for «det ultimate svik».

Flere holdt også opp plakater designet som gravstøtter over engelsk fotball, med «R. I. P» (hvil i fred), mens andre krevde at spillere og managere må stå opp mot klubbeiernes superligaplaner.

Sinnet ble til jubel da nyheten om Chelseas superliganei begynte å bre seg.