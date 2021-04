Fifa-sjef Infantino raste mot superligaen: – Sterkt imot dette

– La meg være helt klar fra start av. Fifa er en organisasjon som er bygget på verdier, de ekte verdiene i idretten, sa presidenten i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) før han poengterte:

– Vi kan bare være sterkt imot opprettelsen av denne superligaen. En lukket butikk som bryter med alle andre etablerte institusjoner, ligaer og foreninger. Det er utenfor systemet. Og det er ingen tvil i det hele tatt om at vi ikke godtar dette.

Infantino understreket at de tolv klubbene som planlegger å bryte ut for å starte sin egen liga, er ansvarlige for valget sitt.

– Om noen velger å gå sin egen vei, må de leve med konsekvensene. Helt konkret betyr dette at enten er du inne eller ute. Du kan ikke være halvveis med.

– Fryktelig

Infantino sa i innledningen sin at han helst ville snakke om temaer som korona, reformer, kampfiksing og menneskerettigheter, men at de siste 48 timenes nyheter om superligaen har endret alt.

– Det virker som det er bare ett tema som er interessant. I går kunne vi lese og høre om ord som krig og kriminalitet. Fryktelige ord. Og enda mer fryktelige når de kobles til fotballen, som skal gi glede til alle. Jeg snakker selvfølgelig om superligaprosjektet, sa FIFA-sjefen.

Han kom med sterkt ønsket støtte til president Aleksander Ceferin i Det europeiske fotballforbundet (Uefa), som mandag var brutal og brukte betegnelser som «slanger, løgnere og kynikere» om flere klubbledere i en oppsiktsvekkende seanse.

Frontene er steile og fullstendig fastlåst mellom de tolv utbryterklubbene og resten av fotballfamilien.

– Jeg er her som Fifa-president for å gi full støtte til europeisk fotball, til Uefa, til de 55 medlemsnasjonene der, til Fifa, til ligaene, til spillerne og fansen, sa Infantino tirsdag.

– Jeg forstår at dette setter mange følelser i sving. Og pandemien kommer på toppen av alt. Men vi må holde vår linje. Fotballen er håp, og det er vårt ansvar å gjøre håpet til en realitet, fortsatte han før han kom med en liten bønn, fortsatte han.

Vil beskytte fotballen

Fifa-sjefen håper på en løsning.

– Vi håper alt går tilbake til det normale, at alt løser seg. Men det må alltid skje med respekt, med ansvar, med solidaritet og alltid i nasjonal, europeisk og internasjonal fotballs interesse.

– Det er mye å kaste vekk for en kortsiktig økonomisk vinning for enkelte. De må reflektere, og de må forstå ansvaret de har, sa Infantino med adresse til de tolv storklubbene i England, Spania og Italia.

– Takk for dagens tale. Du viste at du bryr deg om fotballens verdier, sa Ceferin til Infantino.

Real Madrids president Florentino Pérez, som også er øverste leder for Super League, forsvarte den nye ligaen natt til tirsdag med at den er nødvendig for å redde økonomien til de største klubbene.