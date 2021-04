Tidligere Aalesund-spiller døde etter å ha kollapset i kamp

«Det er med stor sorg vi mandag morgen mottok det triste budskapet om at vår tidligere spiller Tremaine Stewart har gått bort så altfor tidlig», skriver Aalesund.

Stewart kollapset søndag under en fotballkamp for Dunbeholden i hjemlandet Jamaica. Han ble ifølge AaFK fraktet til et sykehus i byen Spanish Town, men livet hans sto ikke til å redde.

Stewart spilte for Aalesund fra 2012 til 2014 og fikk med seg 46 kamper for laget. Senere har han spilt for blant andre finske Rops.

«Vi i Aalesunds Fotballklubb vil uttrykke vår dypeste kondolanser til Tremaine Stewarts familie», skriver klubben.