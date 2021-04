NFF-president Svendsen: – Jeg er utrolig skuffet

Bekreftelsen på at Superligaen kan bli en realitet kom natt til mandag norsk tid.

– Jeg er utrolig skuffet over utspillet som kom, selv om vi vet at det har vært jobbet for å få til en superliga over år. Det som skjer, er at de rikeste og største klubbene skal ta en enda større del av kaka. Det er den enkle bakgrunnen, og det er et brudd på det vi står for av verdier og solidaritet, og det som måtte være igjen av solidaritet i den europeiske fotballen, sier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

Han er samtidig glad for at mange sentrale aktører har rykket ut mot planene.

– Jeg er veldig glad for at Uefa (det europeiske fotballforbundet), de nasjonale ligaforeningene i England, Spania og Italia, og ECA (klubbenes organisasjon) reagerer så kraftig som de har gjort.

– Dette er ingen nye planer som du selv sier, men er det grunn til å tro at det er mer alvor i bunnen denne gangen? At det er mer realistisk enn tidligere?

– Det er styremøte i Uefa i dag, der strukturen til Champions League etter 2024 skal diskuteres. Jeg er blitt spurt om dette er et forhandlingsutspill, eller om det er realitet. Det virker i hvert fall nærmere en realitet enn det har vært tidligere. Så håper jeg at Uefa, Fifa og andre står ved varslede reaksjoner. Det er også kommet utallige positive reaksjoner fra supporterhold så langt, både nasjonalt og internasjonalt, sier Svendsen.

Brudd med askeladdprinsippet

Han mener også at Superligaen er et brudd med tradisjonen som blant annet Champions League står for.

– I Champions League har askeladden mulighet til å møte de store, og i ett av 100 tilfeller så klarer askeladden å slå Goliat. Et av argumentene de store har brukt i interne fora, er at det er for mange uinteressante kamper. Det er et brudd med askeladdprinsippet og solidaritetsprinsippet i internasjonal fotball.

Svendsen tror ikke at siste ord er sagt.

– Jeg regner med at det kommer reaksjoner på løpende bånd i dagene som kommer.

Norsk Toppfotball sjokkert

I Norsk Toppfotball er holdningen at opprettelsen av en ny superliga er et skritt i helt feil retning i den internasjonale fotballen.

Når NTB snakker med Leif Øverland, administrerende direktør i NTF, sitter han sammen med NTFs sportssjef Pål Arne Johansen.

Den nye superligaen som er opprettet av tolv store klubber i England, Spania og Italia, har vært et naturlig tema i morgentimene.

– Jeg og sportssjef Pål Arne Johansen kjenner dette miljøet gjennom European Leagues. Fra å være nesten ingenting er den etter hvert er blitt en ganske sterk organisasjon i fotballen. Der sitter blant annet sjefene for Bundesliga og La Liga sammen med oss fra mindre nasjoner, sier Øverland.

Han vet også at temaet ikke er nytt på noe som helst vis for noen av dem som er i den organisasjonen.

– Jeg har vært i fotballen i sju år, og det er tredje gang at dette kommer opp som en trussel. Før har det vært en forhandlingsstrategi for å få mest mulig penger inn i Champions League. Det er det som er bakteppet. Hver gang det har vært snakk om en bredere og mer solidarisk fordeling, så har storklubbene kommet på banen og truet med at de starter sin egen liga.

Pott

Øverland mener at dette er en skremmende utvikling sett i lys av hvor mye Champions League stikker av med av potten allerede i dag.

– De aksepterer ikke at det er mesteren som skal inn i Champions League. De er så store at de krever mange flere plasser for sine som skal ha direkte rett til en plass. Det har de også klart å få til.

Pål Arne Johansen supplerer:

– Champions League-klubbene stikker av med mellom fire og fem ganger mer enn europaligaen og rundt tre firedeler av totalpotten.

Makt

Øverland kaller det en utrolig skjevfordeling. Han mener at storklubbene allerede sitter med for stor makt.

– De er flinke til å skaffe penger, og hver gang har de tatt en større andel av potten, og de aller største klubbene har stukket av med mest. Vi er sjokkert over at dette ikke lenger bare er en forhandlingsstrategi for at de skal få en større prosentandel av Uefa-pengene. Ut fra det vi leser er dette en realitet, og på vegne av fotballen er det tragisk. Dette er et skifte i internasjonal fotball som vi som er glad i fotball, ikke liker. Dette er vi nødt til å ta å alvor. Dette slår i motsatt retning av slik vi ønsker at fotballen skal utvikle seg.

Både Øverland og Johansen er glad for måten fansen har reagert på.

– Det er morsomt at fansen reagerer slik de gjør. De vil ha mer uforutsigbarhet inn i fotballen, mens superligaen vil føre til mer forutsigbarhet, mener sportssjef Johansen.

RBK-topp: – En veldig dårlig idé

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng liker dårlig at europeiske storklubber har dannet sin egen superliga. Og han skjønner ikke helt hvordan de skal få det til.

– Har dere i Rosenborg tatt noe felles standpunkt rundt at tolv av storklubbene i Europa vil starte superligaen?

– Vi har ikke tatt noe felles standpunkt, men jeg mener det er en veldig dårlig idé. At de går ut med dette nå er godt timet, sier Koteng til NTB.

– Det er jo ikke tilfeldig at de kommer med planene nå. Uefa har jo sitt styremøte i dag, der de skal diskutere endringer av Champions League, sier RBK-styrelederen.

– At de rikeste og største skal bli enda rikere er en katastrofe for fotballen, og jeg skjønner ikke hvordan de skal få det til. Jeg tror at hvis Premier League setter seg imot, så vil ikke disse planene bli noe av. Det er jo selve grunnfjellet i fotballen de tukler med, sier Koteng.

Rosenborg er ikke kvalifisert for neste sesongs mesterliga, men skal etter planen ut i kvalifisering om spill i europaligaen i sommer sammen med Molde og Vålerenga. Bodø/Glimt skal spille mesterligakvalifisering.