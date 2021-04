Store ord fra utbryterklubbenes ledere

– Vi skal hjelpe fotballen på alle nivåer og løfte den til sin rettmessige plass i verden. Fotball er den eneste globale idretten, med flere enn fire milliarder tilhengere, og som store klubber har vi et ansvar for å innfri deres ønsker, sier Real Madrids president Florentino Pérez.

Han er nyutnevnt formann i den nyopprettede Super League og uttaler seg i den offisielle uttalelse n som ble lagt ut natt til mandag.

– De 12 klubbene representerer milliarder av tilhengere over hele kloden og 99 europacuptrofeer. Vi har kommet sammen på et kritisk tidspunkt for å forvandle europeiske turneringer og gjøre sporten vi elsker bærekraftig langt inn i framtiden. Vi øker solidariteten vesentlig og gir fotballfans og hobbyspillere en jevn strøm av storkamper som vil nære deres lidenskap for sporten samtidig som de tilbys engasjerende rollemodeller, sier Juventus-formann Andrea Agnelli.

Han er den nye ligaens viseformann.

Ole Gunnar Solskjærs klubb Manchester United er også blant de 12 klubbene som står bak den nye ligaen, og klubbens formann Joel Glazer uttaler seg også.

– Ved å bringe verdens største klubber og spillere sammen i kamper mot hverandre gjennom sesongen, vil Super League åpne et nytt kapittel i europeisk fotball. Det sikrer kamper og fasiliteter i verdensklasse, og økt økonomisk støtte til hele fotballpyramiden, sier han.