Toshihiro Nikai sier i et intervju med TV-kanalen TBS at Japan må «gi opp» OL hvis smittetallene fortsetter å øke.

– Vi må ta en avgjørelse basert på situasjonen vi er i. Hvis det (lekene) ikke lenger er mulig, må vi avlyse uten å nøle, sier 82-åringen.

Nikai er generalsekretær i Det liberaldemokratiske partiet (LDP). Han er kjent for å være frittalende.

– Bidrar lekene til smittespredning, vet jeg ikke hva OL er til for, sier toppolitikeren.

Den norske idrettspresidenten Berit Kjøll kommenter utspillet slik overfor NTB:

– Dette er noe alle de nasjonale olympiske komiteer må følge veldig tett. Vi må lytte til det arbeidet som gjøres og kommuniseres fra Verdens helseorganisasjon, japanske myndigheter, myndighetene i Tokyo og Det internasjonale olympiske komiteen. Det er kommunikasjonen fra denne gruppen vi vil følge.

Ingen tilskuere?

Onsdag var det 100 dager til Tokyo-OL. Lekene skulle vært arrangert i fjor sommer, men koronapandemien tvang fram en utsettelse. Offisielt er det siden blitt sagt at lekene skal gjennomføres, men Nikais utspill bidrar til å så tvil.

En anonym LDP-kilde avviser uttalelsene overfor nyhetsbyrået Jiji. Der er budskapet at «OL ikke blir avlyst».

Japans vaksineminister Taro Kono blir i avisen Asahi sitert på at det kan gå mot leker helt uten publikum.

– Vi skal arrangere OL på en måte som er gjennomførbar. Muligens kan det skje uten tilskuere, sier han.

Stor motstand

Over lang tid har det vært motstand i det japanske befolkningen mot å arrangere OL under en pandemi. Nylig viste en undersøkelse fra nyhetsbyrået Kyodo at sju av ti japanere vil at lekene skal utsettes på nytt eller avlyses helt.

Torsdag var emneknaggen «avlys OL» svært populær på Twitter i Japan. På kort tid var det lagt ut over 300.000 meldinger fra ulike brukere.

De siste dagene er det på nytt slått alarm rundt den japanske koronasituasjonen. Landets medisinske topprådgiver, Shigeru Omi, har erkjent at Japan er inne i sin fjerde bølge i pandemien.

Mener det ikke er trygt

Vaksineutrullingen går tregt hos OLs vertsnasjon. Kun 1,1 av 126 millioner innbyggere har til nå fått første dose av Pfizer-vaksinen, som er den eneste varianten Japan hittil har godkjent.

Medisinske fagfolk har advart om at OL utgjør en risiko. Fire eksperter skrev denne uken i British Medical Journal at planene bør bli vurdert på nytt.

«Internasjonale massemønstringer som Tokyo-OL er fortsatt verken trygt eller sikkert», står det blant annet i artikkelen.

Visepresident John Coates i Den internasjonale olympiske komité (IOC) er sikker på at en avlysning ikke blir vurdert av den japanske arrangøren.

– Selvsagt er vi bekymret, og sikkerhet forblir vår førsteprioritet, men vi mener vi er forberedt på de verste scenarioene, sa Coates onsdag.

Åpningsseremonien i OL er satt til 23. juli.