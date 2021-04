Forsiktig gjenåpning i breddeidretten: Inntil ti voksne kan trene sammen innendørs

Statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde på en pressekonferanse tirsdag at trinn 1 i den nasjonale gjenåpningsplanen vil gjelde i breddeidretten fra kommende fredag.

Når det gjelder utendørs trening er tiltakene i trinn 1 tilnærmet lik de som i lang tid har vært gjeldende for breddeidrettsutøvere over 20 år. Der kan man drive organisert så lenge utøverne holder minst én meters avstand til hverandre.

Samtidig er det nytt at voksne utøvere kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil ti personer. Også her gjelder avstandsregelen på én meter.

Bedring i sikte

I trinn 2, som kan bli aktuelt å innføre i løpet av mai, heter det at «Voksne bør ikke drive med organisert aktivitet med flere enn 20 personer innendørs og utendørs».

Kulturminister Abid Raja (V) sier at han ser lyset i tunnelen for breddeidrettsfamilien, selv om de må vente en stund på de mest omfattende lettelsene.

– Det er ingen gruppe i Norge som har ofret mer av hva man har lyst til å gjøre enn breddeidrettsfamilien. De voksne har ikke drevet med aktiviteten sin i snart 13 måneder. De har holdt ut lengst, lidd mest, blødd mest. Nå ser jeg endelig lyset i tunnelen for dere, sier Raja til NTB.

Gledelig for NIF

Barn og unge under 20 år kan fortsatt trene og delta i fritidsaktiviteter. De har også unntak fra énmetersregelen. Dette gjelder ikke i kommuner med strengere tiltak enn de nasjonale, slik det for eksempel er i en rekke kommuner i Viken fylke nå.

Nytt for barn er det imidlertid at man kan konkurrere mot et lag dersom man allerede trener med dette laget, så lenge smittesituasjonen tillater det.

– Vi er glade for de lettelsene som nå er kommet for barn og unge, i tråd med myndighetenes prioriteringer. På lik linje er vi svært glade for at breddeidretten for voksne, med bakgrunn i disse utøvernes fysiske og psykiske helse, inkluderes i gjenåpningsplanens første trinn, sier idrettspresident Berit Kjøll i en kommentar.