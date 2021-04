Nedtur for Hege Riise – England tapte hjemme

England skulle slå tilbake etter fredagens 1-3-tap borte mot verdenstreer Frankrike, men fikk en smell umiddelbart da venstreback Demi Stokes rotet det til. Evelyne Viens var klart offside på et canadisk oppspill, men Stokes valgte å spille ballen og mistet den deretter til Viens, som vippet den over keeper.

Da var det spilt snaut tre minutter. England dominerte kampen etter det, men slet med å skape sjanser. Canada-keeper Stephanie Labbe avverget den største da hun etter en halv time slo et frispark fra Jordan Nobbs i tverrliggeren og over.

Engelsk forsvarsbrøler

Fire minutter før full tid punkterte Nichelle Prince kampen etter en ny engelsk forsvarsbrøler. Keeper Karen Bardsley brukte for mye tid med et tilbakespill fra Millie Bright og ble presset av Prince. Klareringsforsøket traff den canadiske spilleren og spratt i mål.

Det var en av mange landskamper på en dag da Norge tapte 1-3 for Tyskland i Wiesbaden.

Stina Blackstenius (2), Caroline Seger og Lina Hurtig scoret Sveriges mål i 4-2-seieren borte mot Polen. Wolfsburg-spiss Ewa Pajor scoret begge hjemmelagets mål i Lodz.

Danmark spilte 1-1 borte mot Wales, mens Island fikk samme resultat borte mot Italia.

Spania slo Mexico

Europamester Nederland revansjerte fredagens 0-1-tap mot Spania med 5-0-seier over OL-klare Australia, som slapp inn ti mål under sitt Europa-besøk (2-5 mot Tyskland før helgen). Jill Roord, Jackie Martens, Jackie Groenen, Lineth Beerensteyn og Danielle van de Donk scoret for Nederland. Viviane Miedema bidro med tre assist.

Spania slo Mexico 3-0 i Marbella med tre scoringer siste halvdel av 2. omgang. Marta Cardona og Nahikari García (2) sto for målene.