Hovland reddet seg inn med mesterlig opphenting på Augusta-banen

Hovland klatrer tre plasser etter fredagens runde, og er nå på delt 17.-plass i turneringen på den ærverdige golfbanen.

Hovland endte dagen ett slag under par etter å ha avsluttet kruttsterkt: På de seks siste hullene fikk han tre birdier og en eagle. Det berget videre spill i turneringen, der cuten gikk på tre slag over par. Før de avsluttende fantomhullene var Hovland nettopp tre slag over par.

Høydepunktet kom på hull 15 der nordmannen vartet opp med et superslag som satte ham i posisjon til å få en eagle. Hovland var kald i putten og senket ballen i hullet på slag tre på par fem-hullet.

Også på hull 16 og 17 ble det birdier på nordmannen. Avslutningen rettet opp den dårlige starten. Etter to tidlige birdier ble det bogey både på hull fem og ni, og en dobbeltbogey på hull seks.

Hovland har i det hele tatt levert varierende spill de to første dagene av US Masters. Torsdag åpnet han med et mareritthull tre slag over par, før han også da berget seg inn igjen.