Skarstein foran ro-EM: – Konkurransen om medaljene blir meget tøff

Foran mesterskapet, som starter fredag i italienske Varese, er dette nemlig første gang hun stiller på startstreken internasjonalt siden VM i 2019 (som også var kvalifisering til OL og Paralympics). Da ble det gull i singelsculler.

– Det blir veldig spennende å se hvordan jeg ligger an. Det er 20 måneder siden sist regatta, siden hele fjorårssesongen ble avlyst for min del, sier Skarstein til NTB.

– Det er et heftig startfelt med både sølv- og bronsevinneren fra VM 2019, samt hele pallen fra EM 2020. Jeg vant VM på romaskin i februar, og både sølv- og bronsemedaljøren der stiller også, så det blir tøff konkurranse, fortsetter hun.

Trent mindre på vann

Skarstein forteller at koronaviruset har påvirket sesongoppkjøringen med at rolandslaget blant annet med at vi ikke har reist til Portugal for å ro gjennom vinteren slik de egentlig pleier.

– Landslagsarenaen på Årungen er fryst vinterstid, så for oss i Norge har nok oppkjøringen til sesongen vært litt annerledes enn våre konkurrenter, men vi har i alle fall trent godt med det vi har hatt til rådighet, sier Skarstein.

Landslaget har derfor trent mindre på vann enn normalt, og heller gått mer på ski og rodd på romaskin i stedet. «Så det blir interessant å se hvordan det påvirker sesongstarten», sier Skarstein.

Merkelig å være i gang igjen

– Vi har jobbet mye med styrke og grunnteknikk de 20 månedene siden sist regatta, og ikke minst har vi fått jobbet en god del med utstyr, så EM blir en viktig pekepinn på hvordan det arbeidet slår ut. Det er få konkurranser i år, så hvert løp er viktig for den internasjonale rankingen – som igjen er viktig for å få en god inngang i Paralympics i Tokyo i sommer.

Hun sier det føles litt merkelig å plutselig være i gang igjen med konkurranser igjen.

– Vi har bare hatt noen uker på vannet denne våren, men vi har i alle fall jobbet bra for å være så klar som mulig til å ro fort. Det er et strengt smittevernregime og vi lever veldig skjermet, så det oppleves trygt og profesjonelt.