Nytt norsk tap i curling-VM

Det betyr at Norge har sju seirer og fem tap på tolv kamper. Et nytt nederlag gjør at veien mot direktekvalifisering til OL 2022, blir enda mer vrien. Nå har nordmennene tapt tre kamper på rad etter den glitrende åpningen i Calgary.

Mot canadierne natt til fredag var Norge bakpå allerede etter første omgang, da de lå under 0-2. De reduserte til 1-2 i den andre omgangen, før Canada gikk opp til 3-1 i 3. omgang og 4-1 i 4. omgang.

Norge reduserte til 3-4 og skapte spenning i kampen i den sjette omgangen, men Canada viste muskler i den sjuende og økte til 6-3. Norge kom aldri nærmere enn 4-6, etter at de vant 1-0 i den niende omgangen.

Skip Steffen Walstad spiller sammen med Torger Nergård, Markus Høiberg og Magnus Vågberg.

I VM går de to beste lagene fra grunnserien direkte til semifinale, mens de fire neste på tabellen spiller utslagskamper om semifinaleplass. Norge har tre kamper igjen i grunnspillet.

De seks beste lagene i VM er direktekvalifisert til neste års OL.