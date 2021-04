Rashford fullførte ikke oppgjøret mot Brighton nylig. Derfor var det uklart med ham og spill mot spanjolene. Han startet og trengte 31 minutter på å ordne 0-1.

Keeper David de Gea ga ballen til Victor Lindelöf. Svensken sendte av gårde en pasning på nær 60 meter. Rashford fikk ballen under kontroll før han scoret. Han ble byttet ut 25 minutter før slutt. Edinson Cavani tok Rashfords plass.

Like før slutt scoret Bruno Fernandes på straffe til 0-2.

Solskjær har vært manager i United i snart to og et halvt år, men står fortsatt uten en tittel. Europaligaen kan komme som en åpenbaring for ham.

Luke Shaw, Harry Maguire og Scott McTominay pådro seg gule kort og får ikke spille returen.

Allerede etter åtte minutters spill stormet en naken mann med munnbind inn på banen. Det skal være en kar som har kledd av seg offentlig også tidligere.

Granada slet med å slå ut Molde i forrige runde og har ikke lyktes så godt utover det i det siste.

Returoppgjøret spilles på Old Trafford torsdag neste uke.