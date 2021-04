Det overskygget andre kamper i helgens runde, inkludert Sevillas 1-0-seier over serieleder Atlético Madrid som betyr at gullkampen er helt åpen igjen. Real Madrid er nå bare tre poeng bak byrivalen, og med seier over Valladolid mandag vil Barcelona være poenget bak Atlético.

Etter en snau halvtime i Cádiz oppsto det krangel mellom Valencia-stopper Mouctar Diakhaby og Cádiz-spiss Juan Cala etter en duell. Begge spillerne fikk gult kort, og lagkamerater måtte dra dem fra hverandre. Ifølge Valencia-spillerne brukte Cala rasistisk hets mot Diakhaby, og de gikk av banen i protest.

Etter en stund kom Valencia-spillerne på banen igjen, men ikke Diakhaby. Han var byttet ut.

Erstatteren avgjorde

– Vår spiller ble utsatt for en rasistisk fornærmelse, men han har bedt lagkameratene om å gå på banen igjen og fullføre kampen. Du har vår fulle støtte, og vi er alle med deg, Mouctar, skrev Valencia på Twitter.

– Laget kom sammen og bestemte seg for å vende tilbake for å kjempe for klubbmerket, men de fordømmer alle typer rasisme.

Ved pause ble Cala byttet ut. Han hadde scoret hjemmelagets ledermål tidlig i oppgjøret, før Kévin Gameiro utlignet.

Marcos Mauro, som kom inn for Cala, ble matchvinner for hjemmelaget da han nikket inn 2-1 i det 88. minutt, men kampen får trolig et etterspill.

Veldig stygt

Valencia-spiller José Gaya sa til Movistar at laget fikk beskjed om at laget ville bli dømt til tap og kanskje også få poengstraff om spillerne ikke fullførte kampen.

– Om ikke Mouctar hadde bedt oss om det, ville vi ikke spilt videre. Selv kunne han ikke. Han var veldig langt nede. Det var et veldig stygt skjellsord, og jeg vil ikke gjenta det, sa han.

Atlético Madrid-keeper Jan Oblak reddet et straffespark fra Lucas Ocampos, men kunne ikke stoppe Marcos Acuñas vinnermål i Sevilla. Hovedstadslagets en gang så klare ledelse er nå nesten borte.