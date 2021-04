Ullvang vant uttaksløp og padler OL-kvalifisering

26-åringen fra Tysvær padlet inn til 3.35,2 på K1 1000 meter og seiret seks tidels sekund foran Eivind Vold og ni tideler foran Daniel Salbu. Amund Vold, Vemund Ness Jensen og Lars Hjemdal ble ytterligere distansert.

Ullvang var i fjor Norges beste på distansen, men han har slitt med helseplager i vinter, og det var overraskende både for ham og landslagsledelsen at han vant lørdagens uttaksløp i Montebelo.

Seieren gjør at han skal padle om en kvoteplass for Norge i OL-kvalifiseringsregattaen i Ungarn neste måned. De to beste sikrer kvoteplass for sin nasjon, og det er målet for Ullvang.

I kvinneklassen var Maria Virik allerede uttatt til den europeiske OL-kvalifiseringen, men padleren fra Bærum satte konkurrentene på plass i lørdagens testløp i Portugla. Hun padlet inn til 1.52,4 på K1 500 meter og slo nærmeste konkurrent Kristine Amundsen med 2,8 sekunder. Elise Erland og Thea Duus Sørensen fulgte på de neste plassene.