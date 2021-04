Solskjær pepret med Haaland-spørsmål: – Han må avgjøre framtiden selv

Solskjær kjenner Haaland godt fra før. Han trente spissen i Molde mellom 2017 og 2018.

– Vi fokuserer på de to neste månedene. Selv om jeg har jobbet med Erling tidligere, blir det feil av meg å snakke om ham nå. Jeg kan kun snakke om ham som hans tidligere trener. Han må avgjøre framtiden selv, sa Uniteds norske manager.

Ryktene om Haalands framtid har surret lenge, men torsdag skjøt de virkelig fart. Da ble Borussia Dortmund-stjernens far Alfie og agent Mino Raiola avbildet i Barcelona.

Spanske medier meldte at de hadde tatt turen for å sjekke hvor reell Barcelonas interesse er for Haaland. Senere ble det også rapportert at de var i møte med Real Madrid.

Klubbturné

Ifølge flere journalister og aviser er teamet rundt Haaland på en rundreise til flere aktuelle storklubber. Det er ventet at England er neste stoppested på «turneen».

Torsdag skrev den spanske avisen Mundo Deportivo at Haalands agent Mino Raiola skulle reise til England fredag. Der skal han, ifølge avisen, møte representanter fra Manchester United. Manchester City, Chelsea og Liverpool.

Raiola og far Alfie Haaland møtte tidligere i påsken representanter fra Barcelona og Real Madrid.

Vil ikke kommentere

Solskjær ville ikke fredag uttale seg om hvordan Manchester United stiller seg til Haaland-sirkuset.

– Hvem vi er interesserte i, vil jeg ikke kommentere.

United-sjefen sa imidlertid at han foretrekker mer diskrete møter enn det Haaland-leiren legger opp til.

– Slik verden er i øyeblikket, vil man gjøre forretninger i det stille. Men ulike plattformer, nyhetsverdenen og mediene gjør det stadig mer vanskelig, sa Solskjær før søndagens hjemmekamp mot Brighton i Premier League.

City-sjefen: – Har ikke råd

Manchester City er nevnt som den største favoritten til å hente Haaland i sommer, men manager Pep Guardiola avviser at det blir mulig. Storscorer Sergio Agüero forlater i sommer de lyseblå etter ti år i klubben.

– Med prisene som er nå skal vi ikke kjøpe noen spisser, det er umulig, vi har ikke råd til det, sa spanjolen på pressekonferansen før Leicester lørdag kveld.

– Alle klubber sliter økonomisk. Det gjør vi også. Vi har Gabriel Jesus og Ferrán Torres, som har vært utrolige. Akkurat nå er det størst sjanse for at vi ikke signerer noe spiss, fortsatte han.

Målrekorder

Haaland har det siste året slått en rekke målrekorder og gjort det sylskarpt i Champions League. 20-åringen fra Jæren står med 49 scoringer på like mange kamper for Dortmund.

Den unge storscoreren har kontrakt med tyskerne til 2024. I den skal det være en klausul som tilsier at han kan forlate Dortmund til en bestemt sum sommeren 2022. Skal en overgang skje i sommer, vil kjøperen måtte betale en stiv pris.

ESPN meldte nylig at Borussia Dortmund vil kreve 180 millioner euro for å la Haaland gå etter sesongen. Det vil si over 1,8 milliarder kroner.

Manchester City og Haalands Borussia Dortmund møter hverandre i kvartfinalen i Champions League. Første oppgjør går i Manchester tirsdag 21.00.