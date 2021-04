L'Equipe skriver at franskmannen går glipp av søndagens Premier League-kamp etter at han skadet kneet i 2-0-seieren over Kasakhstan.

Frankrikes sjef Didier Deschamps sa etter kampen at Martials skade ikke var alvorlig, men han gikk glipp av kampen mot Bosnia-Hercegovina.

Ifølge L'Equipe kan det hende Martial også må stå over kvartfinalen i Europaligaen mot Grenada torsdagen etter Brighton-kampen.