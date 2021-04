Det er Ayhans italienske klubblag, Sassuolo, som torsdag meldte om den positive prøven. Serie A-laget understreker at 26-åringen ikke viser symptomer.

Nyheten kom fem dager etter at Ayhan var Tyrkias midtstopper mot Norge i spanske Marbella. Bilder viser at han etterpå takket blant andre Erling Braut Haaland for kampen.

Før oppgjøret hadde Merih Demiral fått konstatert coronasmitte. Han var dermed uaktuell for spill.

– Vi kan ikke garantere for at noen ikke er smittet etter kampen, men under kampen er det lite sannsynlig at noen er blitt smittet. Hvis de er det, er det lite sannsynlig at smitten overføres. En god del studier viser at det er lite sannsynlig med smitteoverføring under kamp, sier den norske landslagslegen Magnus Myntevik til Discovery.

Han opplyser at den norske leiren ble testet tre ganger etter Tyrkia-kampen. Alle svar kom tilbake negative.

– I klubbene blir jo spillerne testet jevnlig. Jeg regner med at om det skulle bli noen smitteoverføring, oppdages det og de lukes ut av spill, sier Myntevik.