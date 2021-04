Tysk vantro etter «pinlig» og «ufattelig» tap: – Vår egen feil

Onsdagens skrell ødela det som hadde vært en fin start på VM-jakten for Joachim Löws lag. Tyskerne kom til hjemmekampen i Duisburg med to strake seirer og optimisme.

0-6-ydmykelsen for Spania i fjor høst virket som et fjernt minne.

Men mot Nord-Makedonia snublet «Die Mannschaft» igjen. Plutselig var de vonde minnene tilbake, og timingen kunne neppe vært særlig verre. Om litt over to måneder EM-åpner tyskerne mot verdensmester Frankrike.

«Så pinlig» og «ufattelig», skriver storavisen Bild etter sjokktapet. Kicker nøyer seg med å slå fast at resultatet var «en ubehagelig overraskelse». «En tøff oppvåkning», meldte Frankfurter Allgemeine.

Trøtte bein

Löw selv slet med å forklare nederlaget kort tid etter sluttsignalet.

– Skuffelsen er enorm, og det er vanskelig å komme med en analyse nå, sa landslagssjefen til RTL før han likevel kom med en vurdering av kampen:

– Dette er vår egen feil. Vi så trøtte ut og hadde trengt flere friske bein. Vi gjorde for mange feil og lyktes ikke med å finne en vei gjennom deres lave forsvar.

Löw varslet nylig at han gir seg som Tyskland-trener etter sommerens EM. Han har hatt jobben siden 2006 med suksess i lange strekk (toppet med VM-gull i 2014), men de siste tre årene har vært røffe.

Effektive

Veteranen Goran Pandev ga Nord-Makedonia ledelsen rett før pause. Fra straffemerket utlignet Ilkay Gündogan til 1-1 etter en time, men i sluttminuttene ble Elif Elmas en uventet matchvinner.

Tapet var Tysklands første i en VM-kvalifisering siden 1-5-kampen hjemme mot England i 2001.

– Dette skulle ikke ha skjedd. De var i nærheten av målet vårt to ganger og scoret to. Det var for lett for dem, sa Gündogan.

Han er tydelig på at Tyskland må skjerpe seg markant før EM.

– Vi må virkelig komme i toppform til slutten av mai, sa Manchester City-profilen.