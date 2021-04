Junker solgt til japansk klubb: – Kommer ut av komfortsonen

Glimt bekreftet salget torsdag morgen. Overgangen skjer etter at Junker havnet på kant med fjorårets suverene seriemestere. Med 27 mål på 25 kamper ble han toppscorer i Eliteserien forrige sesong.

Søndag reiste dansken fra hotellet der Glimt de siste ukene har hatt leir i Marbella i Spania. Avisa Nordland var til stede i lobbyen da Junker gikk ut hotelldørene med ferdigpakket koffert, satte seg inn en ventende taxi og forlot Glimt-troppen.

– Her kan jeg ikke være mer, sa han.

Urawa Reds ligger på 13.-plass etter seks kamper med fem poeng i den japanske toppdivisjonen.

– De som kjenner meg, vet at jeg har hatt et stort ønske om å prøve meg i Asia, og da særlig i Japan. Urawa er en stor klubb, og det er et godt neste skritt for meg. Jeg får utfordret meg, kommet meg ut av komfortsonen og utviklet meg enda mer, sier Junker i Glimts pressemelding.

Vil komme styrket ut

Etter forrige sesong avslo Bodø/Glimt flere bud på Junker. Det likte dansken svært dårlig, men klubben mente et salg ikke kunne skje før det tikket inn et «skikkelig bud». Det kom til slutt fra Japan.

Glimts daglig leder Frode Thomassen erkjenner at det ikke er gunstig for klubben å la storscoreren gå nå.

– Tidspunktet for overgangen er i utgangspunktet ikke optimal for klubben, men vi vil nå bruke energien på det som ligger foran oss. Vi har tidligere vist at vi kan komme styrket ut av krevende situasjoner, og vi er trygg på at vi skal stå godt rustet til seriestart og en ny sesong, sier Thomassen.

Han takker Junker for bidraget i 2020 og ønsker ham lykke til videre.

Blant de største i Japan

Junker er stolt over det han fikk være med på i løpet av det ene året han var i Bodø.

– Når alt kommer på avstand, kan vi alle sammen se tilbake på det fantastiske året vi hadde i fjor. Jeg og laget var med på å skrive historie. Det er det som betyr noe.

Junkers nye lag holder til i byen Saitama i Tokyo-området og spiller hjemmekampene sine på Saitama Stadium. Den har plass til over 60.000 tilskuere.

Urawa Reds regnes som en av Japans største klubber og vant J-League i 2006. I 2016 ble de nummer to. Sist sesong endte laget på 10.-plass.

Søndag tapte de 0-1 i cupen for Kashiwa Reysol.