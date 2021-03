Tande flyttes fra intensivavdelingen

– Det som etter planen skal skje, er at han skal flyttes fra intensiv til traumeavdelingen, sier Norges hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB onsdag formiddag.

Tande våknet mandag morgen fra kunstig koma etter fallet i skiflygingsbakken i Planica sist torsdag.

– Jeg føler at prosessen er i de aller beste hender. Jeg opplever at tilliten mellom det norske og slovenske legeapparatet er på aller høyeste nivå, sier Bråthen.

Han forteller at direktøren på sykehuset, som er det 20. største i verden, har vært opptatt av hvordan det går med Tande.

– Det blir som om noen som rapporterer til Bent Høie i Norge engasjerer seg, sier hoppsjefen.

Vurderer hjemreise

I løpet av onsdag eller torsdag vil de norske og slovenske legene, sammen med et forsikringsselskap, diskutere hvordan planene for å få Tande hjem til Norge blir.

– Men selv om vi får gode nyheter og gleder oss over at Daniel er i en positiv prosess, må vi ikke glemme at det er en ordentlig smell han har fått.

– Vi er forsiktig med alt som øker stress, som hjemreise kan være, sier Bråthen.

Etter at Tandes mor og kjæreste kom ned til Ljubljana mandag, har Bråthen reist hjem til Norge.

Kunstig koma

Tande falt sist torsdag stygt i Planica under en prøveomgang. Han pådro seg brudd i kragebeinet og fikk en punktert lunge, men unngikk heldigvis hode- og nakkeskader.

27-åringen ble lagt i kunstig koma for å roe ned hjernen og kroppen.

Bråthen er mest opptatt av at Tande skal få tilbake kroppen i en optimal form.

– Olympiatoppen har enormt med erfaring, som for eksempel Aksel Lund Svindal, der man har en ulykke i en arena man i utgangspunktet tenker man skal tilbake til.