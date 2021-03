Overraskende poengtap for Tyrkia - gavepakke til Norge

Tyrkia var storfavoritter i hjemmeoppgjøret mot Latvia og ledet både 2-0 og 3-1, men latvierne kjempet seg tilbake i kampen på imponerende vis og klarte å krige med seg ett poeng etter en sen scoring fra Davis Ikaunieks.

3-3 gjør at det fortsatt er status quo i Norges VM-kvalifiseringsgruppe. Tyrkia leder foran Montenegro, Nederland og Norge. Men etter at Norge slo Montenegro, er det vidåpent om 2.-plassen i gruppen som gir playoff.

Både Montenegro, Nederland og Norge har seks poeng etter tre kamper. Tyrkia leder med sju poeng, men misbrukte en gyllen mulighet til å dra ifra på toppen av tabellen.

Storseier

Nederland slet lenge mot Gibraltar, men avgjorde kampen på ni minutter i starten av den andre omgangen. Etter 55 minutter sto det 1-0, før det ni minutter senere sto 5-0.

Til slutt endte det 7-0, etter sene scoringer av Donny van den Beek og Memphis Depay.

Nederlenderne tok ikke ledelsen før det var spilt 42 minutter. Steven Berghuis fikk ballen på 12-13 meter og curlet den lekkert i lengste hjørne. Kaptein Luuk de Jong satte inn 2-0 mellom beina på Gibraltar-målvakt Dayle Coleing etter 55 minutter.

Dermed har spissen scoret i fem strake landslagskamper. Seks minutter senere sto det 3-0 da Memphis Depay skjøt et frispark via Tjay De Barr og i mål. Og nærmest rett fra avspark headet Georgio Wijnaldum på mål fra fem meter. Coleing reddet, men måtte gi retur. Der sto Liverpool-spilleren og skjøt ballen i mål til 4-0.

Og nederlenderne ga seg ikke med det. Donyell Malen fullførte scoringsbonanzaen til Nederland med det fjerde målet på ni minutter da han kunne bredside ballen i åpent mål etter pasning fra Davy Klaassen.

Det roet seg utover omgangen, men det endte 7-0.

Poengtap

Mot Latvia tok Tyrkia ledelsen etter bare 100 sekunder. Hakan Çalhanoglu fant Kenan Karaman, som fra 16 meter hamret ballen i nærmeste hjørne.

Halvtimen var unnagjort da det sto 2-0. Calhanoglu banket til på helvolley etter en corner fra nærmere 25 meter.

Like etter reduserte Roberts Savalnieks, via stolpen, på et skudd fra fem-seks meter. 2-1 var også stillingen til pause.

3-1 var et faktum like etter pause, da Burak Yilmaz scoret på straffe. Så var det kamp igjen etter timen, da Roberts Uldriks reduserte til 2-3.

Og opphentingen var et faktum ni minutter før full tid. Etter et frispark fikk Davis Ikaunieks tid og rom til å skyte fra åtte-ni meter. Ballen deiset i mål til 3-3.

Det betydde en aldri så liten gavepakke til Norge.