Svensk briljans da Zuccarellos Wild tapte etter straffer

Zuccarello tok den tredje straffen for Wild og lurte hjemmelagets keeper trill rundt da han sendte Wild i ledelsen, men Kevin Lablanc utlignet og gjorde at også straffekonkurransen varte lenger enn vanlig.

Som i kampen som endte 3-3, matchet lagene hverandre i straffekonkurransen, men til slutt kunne Karlsson avgjøre for Sharks.

Svensken scoret også to mål i ordinær tid, der to av hans landsmenn på Wild sørget for ledelse i 1. periode for Minnesota.

Marcus Johansson satte inn 1-0 etter 12 minutters spill, mens Joel Eriksson Ek sto for et lekkert forarbeid da Nick Bonino satte inn 2-1 etter at Sharks hadde utlignet.

Eric Karlsson utlignet til 2-2 og sørget så for 3-2 i starten av 3. periode. Erik Fiala sørget for balanse i regnskapet med ti minutter igjen, etter nok en svensk involvering i form av en assist fra Johansson.

Zuccarello var forholdsvis anonym gjennom kampen, men viste klasse ved sitt straffeslag. Likevel holdt det ikke til seier for Wild.