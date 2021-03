Lewandowski skadd i kvalikkamp – kan miste skjebnekamper

Stjernespissen fikk smerter i kneet og ble byttet ut etter en drøy times spill, like etter at han hadde scoret sitt annet mål for dagen, da Polen slo Andorra 3-0.

Polens landslagstrener Paulo Sousa håper Lewandowski kan rekke stormøtet mellom Polen og England i VM-kvaliken på onsdag.

– Vi la is på (kneet) og så må han hvile seg og få en god natts søvn. Vi håper at det ikke er noe alvorlig, sa Sousa etter kampen, ifølge Ritzau.

Kneskaden kan også sette en stopper for at stjernespissen kan hjelpe klubblaget Bayern München i viktige uker fremover.

Lørdag spiller serielederen i Bundesliga mot Alexander Sørloth og serietoer RB Leipzig. 7. og 13. april spiller Bayern kvartfinalekamper i mesterligaen mot PSG.

Tidligere klubbpresident i Bayern, Uli Hoeness, har vært i kontakt med Lewandowski og forteller til TV-kanalen RTL at han ikke tror skaden er alvorlig. Likevel er han bekymret.

– Hjertet mitt stoppet nesten å slå. Vi må håpe at det ikke har skjedd noe alvorlig, sa Hoeness.