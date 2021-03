Tidspresset Solbakken: – Vi må være tøffere med hverandre

Den ferske Norge-treneren fikk se sine elever tape 0-3 i en kamp der det særlig sviktet defensivt. Solbakken ga også klar beskjed om det i evalueringen sammen med spillerne etter kampen.

– Guttene må være røffere med hverandre. Stå i det der og da og være tøffe. Det er bare flotte folk her, og det gjør det lettere. Spillerne må være flinkere til å stille krav til hverandre, sa landslagssjefen etter søndagens treningsøkt på Marbella.

Norge fikk en marerittstart på kampen og slapp inn mål etter tre minutter. Senere i første omgang fikk Caglar Söyüncü altfor lite motstand i feltet da han stanget inn 2-0 på en corner.

– Hvis vi skal ta det neste steget, må alle vite hva de gjør til enhver tid i det defensive. Det var det som ødela for oss. Dødballmålet snakker for seg, men det første målet var et resultat av følgefeil. Tre stygge, elementære feil i vår måte å spille på, sa landslagssjefen.

Han har hatt få treninger til å forberede sitt landslag til VM-kvalifiseringen. Og allerede om to dager venter Montenegro på bortebane.

– Vi har hatt 20 minutter med taktisk trening som vi har kunnet gjøre med en viss fart. Resten er bildevisning. Ellers er det intuisjon, og det du er vant med fra klubblaget. Vi må være enda bedre og bruke tiden enda bedre, fastslo Solbakken.