33-åringen fikk jobben etter å ha blitt testet sammen med NRK-kommentator Jann Post under et prøveopptak, skriver VG.

– Jeg syns det er kjempestas. Det er rått at jeg får prøvd meg på noe sånt som dette. Det er kjempekult at jeg får jobbe med friidrett, at det er sammen med Jann Post og Vebjørn Rodal – og at det er i NRK, sier Demidov til avisen.

Ellefsen måtte i fjor høst gi seg på grunn av alderen. 70-åringen hadde vært fast ansatt i NRK-sporten siden 1979. I søket etter en erstatter falt valget på Demidov.

– Vi er veldig glad for det. Vi har jobbet en stund for å finne ut hvordan vi skal løse friidrettstrioen etter at Karen-Marie sluttet, sier redaksjonssjef Torbjørn Sarre-Jensen til VG.

Christina Vukicevic Demidov la vinteren 2016 opp som friidrettsutøver. For ti år siden tok hun bronse på 60 meter hekk i innendørs-EM.