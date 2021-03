To nye tilskuddsordninger som skal gi idretten og frivilligheten sårt tiltrengt coronanødhjelp har fått godkjentstempel og er klare til å bli tatt i bruk. Drøyt 1,1 milliarder er satt av fra Kulturdepartementets side.

I Norges Idrettsforbund står imidlertid ikke jubelen uten videre i taket over innretningen på de nye ordningene som skal kompensere idretten for inntektstap og økte kostnader knyttet til myndighetenes virusrestriksjoner.

– Ordningene dekker bare delvis idrettens behov. Myndighetsstengte arrangementer gir ikke tilstrekkelig kompensasjon. Det er urovekkende når store deler av idretten har vært stengt ned etter jul, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Urovekkende innstramming

Det er satt av 755 millioner kroner til ordningen som gjelder frivillighetssektoren. Denne er todelt. Rundt 255 millioner kroner skal raskt fordeles til aktører som fikk momskompensasjon i 2020. Denne delen applauderer Kjøll som smidig og ubyråkratisk.

Den resterende drøye halve milliarden i ordningen skal gå til frivillige aktører som har mistet inntekter eller hatt økte kostnader forbundet med smitteverntiltak rundt sine aktiviteter. Tapte publikumsinntekter og deltakeravgifter dekkes imidlertid kun dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis ble gjennomført.

For avlyste arrangementer er det kun uunngåelige ekstrautgifter som dekkes.

– Dette er en innstramming fra tidligere støtteordninger, og det er urovekkende at ordningen ikke er tilpasset smitteutviklingen, sier Kjøll.

Hun peker videre på at det ikke åpnes for å søke før i juni. Ordningen gjelder for arrangementer som er eller var planlagt i perioden 1. januar til 30. juni.

– Det skaper stor usikkerhet for planlegging av aktiviteter både før og etter sommeren, og det gjør at kassen er tom hos mange idrettslag, sier idrettspresidenten.

Kjølls bekymring er i tråd med reaksjonen til Frivillighet Norge.

– Hvordan skal ordningen føre til økt aktivitet når organisasjonene ikke får vite om de får støtte før etter at aktiviteten er gjennomført? Det er allerede stor usikkerhet for fremtiden hos mange organisasjoner. Dette gir ikke den tryggheten frivilligheten trenger nå, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Store likviditetsutfordringer

Idrettspresident Kjøll er også kritisk til deler av innretningen på ordningen som retter seg mot avlyste og gjennomførte publikumsarrangementer av nasjonal verdi. Her ligger totalt 350 millioner ligger i potten.

Denne omfatter mesterskap på seniornivå som NM, EM og VM – samt verdenscup og landskamper. Også seriespill på øverste nivå i lagidretter og 1. divisjon i fotball for menn omfattes.

De mange avlyste verdenscuparrangementene på ski denne vinteren havner eksempelvis inn under ordningen.

Kulturdepartementet åpner for å kompensere 70 prosent av inntektstapet for arrangementer som helt eller delvis ble gjennomført, mens størrelsen på kompensasjonen reduseres til 50 dersom det endte med avlysning. Det betyr blant annet at eliteserieklubbene i toppidretten vil få kompensert 50 prosent av tapte billettinntekter for kamper som ikke spilles.

– Det er positivt at de har lyttet til våre innspill om å få dekket tapte inntekter ved avlyste arrangement. Men avkortingen på 50 prosent ved avlysninger blir krevende og vil kunne medføre store likviditetsutfordringer for våre toppklubber, sier Kjøll.

Søknadsfrist til den sistnevnte ordningen blir i løpet av april, opplyser Lottertitilsynet til NTB.