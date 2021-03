Hopplegen: Tande skal gradvis vekkes i løpet av kvelden eller i morgen

Fredag ettermiddag informerte hopplandslagets lege om situasjonen:

– Han følges tett. Det er gjort nye undersøkelser fredag og han skal gradvis vekkes opp i løpet av kvelden eller i morgen, sa Guri Ranum Ekås til NRK.

Hun opplyste også at Tandes situasjon er uendret og stabil.

– Daniel er godt ivaretatt på sykehuset. Det har gått fint gjennom natten. Situasjonen er stabil, sa Ekås i en pressemelding tidligere på dagen.

Torsdag brakk Tande kragebeinet og fikk en punktert lunge, men unngikk hode- og nakkeskader. Han ble lagt i kunstig koma i etterkant av fallet på et sykehus i Ljubljana.

Resten av laget har forberedt seg til verdenscupkonkurransen i Planica senere fredag.

– Jeg er stum av beundring det slovenske helsevesenet og de lokale arrangørene her i Planica. Det tok 59 minutter fra fallet til at han var under behandling. Det er utrolig, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen.