Sørloth vil lage trøbbel for tidligere klubbkompis

Sørloth kjenner motstanderen bedre enn de fleste nordmenn. For ett år siden var han en av den tyrkiske ligaens største stjerner.

Fram til i fjor sommer pøste han inn mål for Trabzonspor. Lørdag skal han forsøke å holde ved like sin fenomenale produksjon av målpoeng for landslaget ved å gi Cakir en tung kveld.

– Jeg kjenner ham godt fra tiden i Trabzonspor, og han er en veldig god keeper, sier Sørloth om Cakir, som blant annet reddet et straffespark mot Nederland.

Med ledermålet mot Gibraltar er Sørloth oppe i åtte mål og tre assist på de ni siste landskampene han har spilt.

– Det er veldig artig å spille på dette laget, med gode medspillere. Stammen i laget har spilt sammen en god stund nå, og jeg blir brukt veldig godt, sier han til NTB og røper at dødballen som ga scoring mot Gibraltar var et bestillingsverk.

– Før kampen snakket jeg med Fredrik Midtsjø om corner og ba ham legge den rundt 11-metersmerket. Han gjorde det, og da var det fint å sette den inn.

Humørspillere

Tyrkia imponerte da Nederland ble slått 4-2 onsdag, i en kamp der det meste gikk tyrkernes vei.

– Jeg kjenner til en del av spillerne, og de er humørspillere. De kan være fantastiske, men hvis det butter litt imot så er de ikke så veldig gode. Vi får prøve å gjøre dem ikke så gode, sier Sørloth.

Han fikk en vanskelig start på tiden i RB Leipzig, men i det siste har det løsnet, og han er på vei mot storformen. Ved siden av scoringen mot Gibraltar hadde han en suser i tverrliggeren og skapte flere sjanser for medspillere.

– Alexander gjorde en god kamp mot Gibraltar og ser fysisk klar ut. Jeg tror han kan ta ut enda mer. Lørdag får vi nok også litt bakrom slik at han kan utnytte både kraft og fart. Det er bra at han får mer spilletid og en større rolle i Leipzig, og godt for oss at han fikk hvile fredag, sier Ståle Solbakken.

Kunnskap

Sjefen har i troppen ikke bare Sørloth, men også Martin Linnes, som har lang fartstid i tyrkisk fotball og spiller der fortsatt, men han lener seg ikke først og fremst på dem i jakten på informasjon om motstanderen.

– Jeg har jo hatt en heltids analytiker innesperret på Ullevaal under harde koronarestriksjoner siden tidlig i januar, så jeg kommer til å spørre ham først, sier Solbakken.

– Vi satt oppe i natt (til torsdag) og så Tyrkia – Nederland, og vi har sett alle Tyrkias andre kamper langt tilbake i tid. Vi har veldig god kontroll, men hvis Sørloth har et siste tips så skal han få lov å komme med det.