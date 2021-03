Raja svarer idretten: Sterk smittereduksjon må til

Onsdag presenterte kulturminister Abid Raja (V) en «ambisjon» om åpning for toppfotballen i midten av april, forutsatt at coronasituasjonen tillater det.

Målet er å komme i gang med treningskamper slik at seriespill i de øverste divisjonene for kvinner og menn kan komme i gang andre helgen i mai.

I brevet fra Kulturdepartementet, som NTB har fått tilgang til, presiseres det også at «smittesituasjonen og erfaringene fra treningskampene vil vurderes når endelig beslutning om åpning for seriespill tas».

Norges idrettsforbund (NIF) ønsker også at innendørsidrettene omfattes av en lignende plan som har blitt presentert. Det er for tidlig, ifølge kulturministeren.

– Jeg forstår godt at idretten ønsker at også innendørsidretter skal omfattes. Vi er imidlertid i en utfordrende og ustabil smittesituasjon, og det var et klart råd fra helsemyndighetene om i første omgang å signalisere en mulig åpning for utendørsidretten. Dersom vi i perioden fram mot uke 15 (12. april) opplever en sterk smittereduksjon, vil det kunne være aktuelt å åpne for flere grupper, skriver Raja i en epost til NTB.

Fare for utsettelser

– Flere innendørsidretter har allerede avlyst resterende deler av inneværende seriesesong, mens andre står i fare for å komme i samme situasjon eller å måtte utsette seriespillet på ubestemt tid – med de likviditetsutfordringer dette gir, skriver generalsekretær Karen Kvalevåg i en pressemelding.

NIF viser blant annet til en krevende situasjon for blant annet ishockeylandslaget, som nå forbereder seg til VM i mai og for håndballandslagene, som nettopp kvalifiserte seg til OL i Tokyo.

NIF sier de vil gå i dialog med myndighetene for «å avklare hvilke smitteverntiltak som vil være nødvendige for å opprettholde aktivitet for våre toppidrettsutøvere, også i perioder med høyt smittepress.»

Ny vurdering i april

I brevet til NIF opplyser Kulturdepartementet at det ikke vil bli åpnet for ytterligere konkurranser for barne- og ungdomsidretten på nåværende tidspunkt, og at det vil gjøres en ny vurdering i midten av april sammen med en vurdering av de nasjonale tiltakene.

Det opplyses også at planene for gjenåpningen av treningskamper og seriespill ikke vil overstyre reglene som gjelder i covid-19-forskriften eller kommunale smitteverntiltak.