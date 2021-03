Høie ber toppklubbene tenke seg nøye om før de gjør som Glimt: – En betydelig risiko

Åtte av 16 klubber i Eliteserien er for tiden rammet av koronatiltak som gjør at de ikke kan ha fellestreninger. Bodø/Glimt er i utgangspunktet en av dem, men har unngått konsekvensene ved å oppholde seg i Spania.

Der har de regjerende seriemesterne vært siden slutten av februar. Oppholdet er omdiskutert, og enkelte rivaler har stemplet det som mangel på fair play.

Men etter hvert som tiden har gått uten lettelser fra myndighetene, har flere toppklubber på både herre- og kvinnesiden åpnet for å reise utenlands.

Høie svarer slik når NTB spør om det er greit slik smittesituasjonen er i Norge:

– For noen idrettsutøvere er det et yrke det de gjør, men vi gir nå et veldig generelt råd om å unngå unødvendige reiser til utlandet. Så da må man gjøre en konkret vurdering. Man må være klar over at det innebærer betydelig risiko for smitte å reise i andre land. De fleste land har høyere smitte enn det vi har.