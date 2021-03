Rett på alvoret for Solbakken – ble tøft for forgjengerne

– Det klart viktigste er at spillerne har det samme bildet i hodet av hvordan vi skal se ut på banen, hva vi vil og hvordan vi skal spille og en følelse av at konseptet holder i gode og dårlige dager, sa Solbakken da han innledet sin første samling i Marbella.

Han har bare noen få treninger og møter til å forberede og drille spillerne. Både Lars Lagerbäck og Per-Mathias Høgmo gikk på en smell i debutkampen etter lignende inngang.

Solbakkens første trening var lørdag, men da var det flere trenere enn spillere på feltet. Først mandag, to dager før kampen mot Gibraltar, hadde han full tropp.

Han endret det opprinnelige opplegget for å legge inn en ekstra trening mandag kveld, og droppet den timelange økta på kamparenaen i Gibraltar dagen før kamp til fordel for mer tid i Marbella.

– Og så er det en lang dag onsdag, så kanskje blir det en dødballøkt da.

Dypt vann

Da Høgmo ble ansatt i 2013, var det 35 år siden Norge hadde tapt første kamp under en ny landslagssjef, men han fikk 0-3 mot Slovenia i debutkampen. I 2017 måtte Lagerbäck tåle 0-2 mot Nord-Irland i sin første kamp, også det i VM-kvalifisering.

Deres forgjengere hadde minst en samling, og mellom en og åtte kamper, før det ble alvor med kvalifisering. Høgmo og Lagerbäck ble kastet på dypt vann da forgjengeren fikk sparken underveis i en VM-kvalifisering.

Lagerbäck hadde seks treningsdager med troppen, de fem første på Fulhams anlegg i London. Etter tapet var han klar på at han hadde prøvd å gi spillerne for mye ny informasjon på for kort tid, og det var et handlingslammet norsk lag som tapte i Belfast.

Høgmo hadde fire treningsdager før sin debut, tre av dem i Oslo før turen til Maribor. Flaks med andre resultater ga Norge en uventet ekstrasjanse i kampen om VM-billett, men den forsvant da laget ble overkjørt.

Utfordringer

Koronapandemien har gitt Solbakken ekstra utfordringer, og han har ikke fått møte spillerne før samlingen. Teams-møter for lagdelene var forberedelse til samlingen.

Norske innreiserestriksjoner gjør at han er tvunget til å samle laget i utlandet og spille «hjemmekampen» mot Tyrkia på den spanske solkysten. Lenge lå det også an til at han måtte greie seg uten Erling Braut Haaland og andre profiler i debutkampen, men det løste seg i grevens tid.

– Det gjør en stor forskjell at spillerne fra tyske og franske klubber kan være med i alle kampene, sier han.

Han har en mindre skarp motstander i debutkampen enn forgjengerne, men rett rundt hjørnet venter nye kamper mot Tyrkia og Montenegro.

– Selvfølgelig skal vi slå Gibraltar, men det handler også om å få se god flyt og tempo, samt en følelse av at de liker å spille med hverandre på den måten vi skal spille.

Sist og først

Faktisk har han noe å følge opp når han debuterer med en viktig kamp. Leif Gunnar Smerud ledet i november «nødlandslaget» til 1-1 mot Østerrike i nasjonsligaens gruppefinale med én treningsdags ballast, etter at Lagerbäck og hans tropp havnet i koronakarantene. Østerrike kontret inn utligningen på overtid da Norge jaget 2-0-målet som ville gitt opprykk til A-divisjonen og en norsk fotballbragd for evigheten.

Nå starter Solbakken på veien som kan føre til Norges første sluttspilldeltakelse på 22 år. Norges forrige kamp i et sluttspill, i juni 2000, var for øvrig hans siste landskamp som spiller.