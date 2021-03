Rørt Zlatan Ibrahimovic tørket tårer foran landslagscomebacket

Pressekonferansen var superspissens første som Sverige-spiller siden 2016. Der gjorde han det klart at han ikke er tilbake i landslaget på grunn av sitt navn og tidligere meritter.

– Jeg sa til «Janne» (landslagssjefen) at han skal spørre meg når tiden er inne. Jeg kommer ikke hit fordi jeg er Zlatan eller Ibrahimovic. Skal jeg være med, skal jeg ha vist at jeg fortjener å være med. Det jeg har gjort tidligere betyr ingenting, sa 39-åringen.

Han er trygg på at han har tatt et riktig valg ved å gjøre Sverige-comeback.

– Hadde jeg sagt nei, hadde jeg nok sagt til meg selv om et år at jeg skulle ha tatt sjansen da jeg fikk den. Jeg vil ikke angre. Jeg tror man skal fortsette med det man elsker så lenge man kan, sa Zlatan.

Ble rørt

Det haglet med spørsmål på Milan-stjernens pressetreff. Mot slutten ville Aftonbladets journalist vite hva comebacket på landslaget betydde for måltyvens familie.

Da slet 39-åringen med å holde tårene tilbake.

– Det er faktisk ikke noe godt spørsmål du stiller. Vi hadde Vincent her, som faktisk gråt da jeg måtte reise. Men det er OK, det er OK, sa superspissen rørt og tørket øynene.

Deretter ba han om å få gå videre til neste spørsmål. Vincent er for øvrig en av Zlatans to sønner.

Skal avgjøre kamper

Zlatan nekter å dempe forventningene til seg selv foran landslagscomebacket.

– Jeg har sagt jeg skal avgjøre kamper, så nå er det opp til meg, sa veteranen.

Han er naturlig nok høyaktuell for en plass i Sveriges EM-tropp, men først handler det om kvalifiseringen til neste års sluttspill i Qatar. Kommer Zlatan på banen der, setter han rekord som tidenes eldste svenske med landskamp.