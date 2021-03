Olsbu Røiseland ordnet seieren på jaktstarten foran Eckhoff

Marte Olsbu Røiseland hadde to ganger feilfri skyting på liggende skyting og gikk ut i klar ledelse. Hun bommet to ganger på første stående under tøffe vindforhold.

Hun økte likevel avstanden til neste løper til 51,7 sekunder. Også på siste stående bommet hun to ganger.

Tiril Eckhoff fikk totalt tre runder etter den liggende skytingen og havnet langt bak. Med feilfri på første stående skyting meldte hun seg på kampen igjen og var 54,9 bak. Hun måtte ut i en strafferunde etter siste stående og endte 29,3 sekunder bak i mål med totalt fire strafferunder.

Tredjeplassen gikk til Hanna Sola fra Hviterussland.

Emilie Ågheim Kalkenberg hadde bare to bom fra liggende skyting, men med feilfri stående skyting klarte hun karrierebeste med femteplass. Hun var 1.54,8 minutter bak vinneren.