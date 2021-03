Martin Johnsrud Sundby gir opp OL og satser på langløp

– Det blir ikke noen satsing mot OL, forteller han til NRK.

I dokumentaren «Sundby mot verden» fortelles det om strenge diskusjoner med kona Marieke Heggeland ved kjøkkenbordet hjemme i Oslo.

– De kuleste langløpene

– Hun stiller tydeligere krav enn hun har gjort. Nå satser jeg bare mot de kuleste langløpene kommende sesong, og jeg må håndtere det opplegget slik at hun også kan kreve sitt, sier 36-åringen.

Ifølge NRK hadde langrennsstjernen som går for Røa, før mesterskapet i Oberstdorf fortalt kona at 15-kilometer skal bli hans siste «ordentlige skirenn». Men det endret seg da han fikk en opptur med en sjuendeplass.

– Du var så sikker før VM hva du skulle gjøre. Så kommer du hjem og det er akkurat som du har fått en åpenbaring, og det skulle du ikke likevel. Det er nesten så du skulle tror du hadde litt Alzheimer, sier kona i dokumentaren.

Da NTB intervjuet Sundby etter sjuendeplassen, tydet ting på at han ville forsøke seg mot OL i Beijing neste år.

– Jeg har bestemt meg for ikke å bestemme meg nå. Jeg lar tiden gå litt og skal hjem å kjenne litt på det. Det tror jeg uansett er smart. Jeg har skader over alt og skal gi meg selv en lang ferie. Få kontroll over kroppen. Litt control alt delete, og så tar jeg beslutningen på vårparten, sa Sundby den gangen.

Skryt fra landslagstreneren

– Arven Martin gir fra seg er helt ekstrem, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

– Petter Northug satte standarden for popularitet og gjorde nasjonalidretten til allemannseie, men Martin har betydd vesentlig mye mer for utøverne på treningsmentaliteten. Han har gått den ekstra mila, legger Nossum til.

Treneren trekker fram hvor ekstremt mye Sundby har betydd for treningskulturen og det å følge mål.

– Han har gjort jobben min mye enklere, for han har skapt en prestasjonskultur som er helt unik, sier Nossum.