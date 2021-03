To norske til slopestylefinale i USA

De ble henholdsvis nummer to og fire i det første av to kvalifiseringsheat torsdag. Det ble vunnet av amerikanske Mac Forehand, som fikk 95,0 poeng i sitt beste forsøk. Dahl fikk 93,5 og Schjerve 91,25.

Christian Nummedal var veldig nær finaleplass i samme heat, men måtte med 90,0 nøye seg med 7.-plass et kvart poeng bak svenske Jesper Tjäder. Dermed ble det 13.-plass totalt.

Ulrik Samnøy og Tormod Frostad nådde ikke opp i det andre heatet, med henholdsvis 15.- og 24.-plass. Teal Harle fra Canada var best i det heatet med 93,25.

Sandra Eie lyktes ikke i kvinnenes kvalifisering. Hun endte på 19.-plass og var langt fra den åttende og siste plassen i lørdagens finale. Best i kvalifiseringen var kinesiske Eileen Gu Ailing.

Det er verdenscup i både fristil og snowboard i Aspen, der det nylig var VM. Det var ingen norske deltakere i snowboardkjørernes halfpipekvalifisering. I klassen for menn var japanske Yuto Totsuka best av de 10 som kvalifiserte seg til søndagens finale, med legenden Shaun White på 2.-plass. I kvinneklassen var Chloe Kim fra USA var best av de åtte som sikret finaleplass.