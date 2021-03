Utskjelt Chelsea-trio sikret første CL-kvartfinale på sju år

Chelsea var sist i kvartfinalen i mesterligaen i 2013/2014-sesongen. Det var Ziyech som avsluttet en kontring i første omgang som ble den avgjørende scoringen. Chelsea hadde med seg 1-0 fra det første oppgjøret i Madrid.

I tillegg fikk den tidligere Ajax-spilleren, som ikke hadde levert et målpoeng for de blåkledde siden november, assistanse fra to andre lagkamerater som har fått en noe trå start i Chelsea-trøya: Kai Havertz plukket opp ballen og fant Timo Werner, som hadde satt fart på venstresiden. Werner kom seg fri på en kontring og la inn til en ledig Ziyech. Han satte ballen i mål.

Stefan Savic fikk se det røde kortet da han satte albuen i Antonio Rüdiger under en corner, og Emerson punkterte kampen på overtid etter en ny kontring.

Siden Thomas Tuchel tok over Chelsea har laget gått 13 kamper i ulike turneringer uten tap. I tillegg har ikke klubben sluppet inn mål i de seks siste kampene.

Straffe?

Spanjolene skapte ikke all verden, men hadde nok en god sak da de ropte på straffespark i første omgang. Yannick Carrasco var våken og løp for å snappe opp et løst tilbakespill fra César Azpilicueta, men ble noe hindret av Chelsea-forsvareren og gikk i bakken.

Bortelagets spillere fikk ikke medhold, og åtte minutter senere scoret Chelsea, som hadde god kontroll på oppgjøret.

Solide Atlético Madrid med Luis Suárez på topp skapte ikke stort i den første omgangen. Suárez, som har 18 mål i La Liga denne sesongen, ble tatt av banen etter en time.

Ziyech og Werner var frampå like etter pause ettersom et noe mer offensivt Atlético Madrid-lag ga fra seg mye bakrom, men Werners avslutning ble godt reddet av Jan Oblak.

Rødt kort

De spanske gjestene maktet ikke å skape mye i sin desperate jakt på et reduseringsmål mot det pottetette Chelsea-forsvaret. Kun Southamptons Takumi Minamino og et selvmål av midtstopper Rüdiger har blitt sluppet inn under Tuchels ledelse siden han tok over i slutten av januar.

Atlético Madrid hadde ballen mest mot slutten og kom til noen avslutninger, deriblant fra João Félix, men ti minutter før slutt gjorde ikke Savic det enklere da han ble utvist og lufta gikk litt ut av den spanske ballongen.

Felix kom til en god avslutning på overtid, men Chelsea-sisteskanse Edouard Mendy viste hvorfor dette Chelsea-laget er blitt vrient å overliste.

6. og 7. april de første kvartfinalene i mesterligaen. Trekningen skjer førstkommende fredag. Finalen spilles i Istanbul 29. mai.

Chelsea møter Sheffield United i Premier League til søndag, mens neste kamp for de spanske serielederne er mot Alavés samme dag.