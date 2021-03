Maraton-Moen om OL: – Trenger ikke vaksine for å sette meg på flyet

– Jeg vet at flesteparten av dem som sitter på flyene er friske. De må gjennom en covid-test. Jeg vil føle meg trygg på reisen dit. Kommer jeg til utøverlandsbyen eller precamp med norske utøvere, vet jeg at de er testet, sier Norges maratonhåp til NTB.

– Jeg tror at om jeg forholder meg til færrest mulig personer fra jeg setter meg på flyet her hjemme til jeg får løpt løpet og setter meg på flyet tilbake, vil jeg føle meg trygg, sier han.

Ingebrigtsen skeptisk

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen sa i et intervju med NTB tidligere denne uken at han var skeptisk til å sende sine sønner til OL i Tokyo uten at de er vaksinert.

– Vi håper og tror at i god tid før OL, så er man vaksinert. Vi har betenkeligheter med å reise uvaksinert til OL. Vi er skeptiske til å være tre-fire uker i Japan sammen med mange mennesker som ikke er vaksinert, sa han mandag.

Dette er altså Moen ikke enig i.

– Jeg tror ikke at det for oss utøvere på død og liv vil være noe behov for å ta vaksine. Jeg trenger ikke vaksinen for å sette meg på flyet til OL, sier trønderen.

Må settes i juni

Toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund erkjenner at det er godt mulig at norske OL-utøvere må reise til Japan uten å være vaksinert.

– Per dato er vi langt bak i vaksinekøen. Det henger i det blå om vi blir vaksinert før vi drar til OL eller ikke, sa han til NTB tirsdag.

IOC har varslet at utøverne kan få en kinesisk vaksine i forkant av mesterskapet, men Slokvik sier at det ikke vil være aktuelt for norske utøvere. Vaksinen vil trolig ikke bli godkjent i Norge, og det vil ikke være mulig å la seg vaksinere etter ankomst Japan.

– Det blir for seint. Det skal gå flere uker mellom de to dosene, og det andre er at vaksinen må settes på et tidspunkt der det ikke går ut over forberedelsene. Skal vi få satt vaksiner, må vi sette dem senest i juni, understreker han.