Tiger Woods er skrevet ut fra sykehus etter trafikkulykke

– Jeg er glad for å kunne melde at jeg er hjemme igjen og fortsetter bedringen, tvitrer Woods og legger til at han er veldig takknemlig for støtten han har fått de siste ukene.

I tillegg retter han en takk til kirurger, leger, sykepleiere og andre ansatte ved sykehusene der han har vært innlagt.

Woods pådro seg flere åpne brudd i ulykken. Under operasjonen ble en stang plassert på skinnebeinet til 45-åringen, mens skruer ble festet til ankelen.

Politiet har etterforsket hendelsen, som skjedde på et område som regnes som ulykkesutsatt. Woods var alene i bilen, som rullet rundt da han kjørte av veien.

Tiger Woods var i mange år verdens suverent beste golfspiller og dominerte fullstendig på PGA-touren og i de aller største turneringene. Han har vunnet 15 majorturneringer, men US Masters-seieren i 2019 er den eneste siden en utroskapsskandale i 2009.

Totalt har Woods 82 seirer på PGA-touren (tangering av rekorden) og 41 på europatouren. Han vunnet US Masters fem ganger, USAs PGA-mesterskap fire ganger, US Open og British Open tre ganger hver.