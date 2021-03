Bekreftet: Zlatan gjør comeback på det svenske landslaget

Dermed er det duket for et oppsiktsvekkende landslagscomeback for det svenske veteranspissen.

39-åringen bidrar i kjent stil ikke på noen måte til å dempe forventningene foran returen. På Instagram har han lagt ut et bilde av seg selv i landslagsdrakt ledsaget av følgende tekst:

«Gud er tilbake».

Ibrahimovic ga seg på landslaget med 116 landskamper og 62 mål for snart fem år siden. Avgjørelsen ble tatt etter EM-sluttspillet i Frankrike.

Tre kamper

Siden har han snakket seg inn i diskusjonen, og helt siden november i fjor har han vært den store snakkisen i Sverige.

Ubekreftede rykter har tilsagt at Ibrahimovic skulle være inne i landslagssjef Janne Anderssons bruttotropp, og tirsdag kom bekreftelsen på at Milan-proffen er aktuell for spill.

Sverige møter Georgia, Kosovo og Estland i løpet av den kommende landslagssamlingen.

Med til historien hører det at Ibrahimovic i øyeblikket sliter med en mindre skade.

Kritiske utsagn

39-åringen har tidligere uttalt seg kritisk om landslagsledelsen. Nylig renset imidlertid han og landslagssjef Andersson lufta under et møte i Italia.

Det banet vei for det som blir et særdeles imøtesett landslagscomeback. Spiller måltyven mot Georgia neste torsdag blir han den eldste spilleren som noen gang har spilt for Sverige. Ibrahimovic vil da være 39 år, fem måneder og 23 dager.

Ingen har scoret flere landslagsmål for blågult enn ham.