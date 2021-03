Dortmund-sjef: – Jeg har aldri sett noen som Haaland

Til avisa Die Welt sier Zorc at Dortmund, som kjemper for en plass til neste sesongs mesterliga, sier klubben ønsker å beholde den 20 år gamle verdensstjernen så lenge som mulig av sportslige årsaker.

– Jeg har aldri sett noen som ham, sier Zorc.

– Hvis han forlater oss, vil det kun være til fordel for en håndfull klubber, legger han til.

Haaland har scoret 31 mål på 30 kamper for Dortmund i alle turneringer denne sesongen. Dortmund ligger to poeng bak Eintracht Frankfurt som har 4.-plassen som gir den siste mesterligabilletten. Köln borte lørdag er neste kamp for Haaland og co.

Og mesterligaen bør nås om det skal være håp om å beholde det norske angrepsesset. Haaland har allerede satt flere rekorder i den gjeve turneringen. Blant annet ble han den raskeste til å score 20 mesterligamål. Det klarte han på 14 kamper. Den tidligere rekorden hadde Harry Kane med 24 kamper.