Da Paris Saint-Germain (PSG) spilte mot Nantes søndag kveld, fikk argentinske Ángel Di María en uhyggelig beskjed.

Ifølge ESPN hadde spillerens familie blitt holdt som gisler under det som beskrives som et brutalt ran.

Klubben bekrefter

Get French Football twitret søndag kveld at PSG bekrefter hendelsen. Like før Dí María ble byttet ut ble klubbens sportsdirektør, Leonardo Nascimento de Araújo, observert på tribunen mens han snakket i telefonen.

Le Parisien melder at sportsdirektøren skal ha bedt trener Mauricio Pochettino om å bytte ut den argentinske spilleren umiddelbart.

PSGs brasilianske midtstopper, Marquinhos, skal også ha fått hjemmet sitt ranet under kampen.

ESPN skriver at politiet har innledet en etterforskning av sakene.

Marquinhos hjem skal også ha blitt ranet under kampen. Foto: Franck Fife / AFP

– Tappet oss for energi

Dette er ikke første gang Dí Marías hjem blir utsatt for ran. Det samme skjedde da han spilte for Manchester United i 2015, og skal ha vært en av flere grunner til at han forlot klubben.

PSG tapte kampen mot bunnlaget Nantes 1-2. Pochettino forklarte etter kampen at andre omgangen ble svært preget av hendelsene som utspilte seg utenfor banen.

– Det er hendelser utenom fotball som også forklarer andreomgangen. Det er ikke en unnskyldning, men det tappet oss for energi, sa treneren.