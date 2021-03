Kombinertsjefen mener Riiber tirres av motstand

Johannes Lamparter henviste Riiber til 2.-plass i den individuelle konkurransen med hopp i den store bakken, og Østerrike vant lagsprinten foran Norge der Riiber gikk sammen med Espen Andersen.

Riiber endte selv opp med to gull og to sølv. I mange år har det vært tyskerne som har vært nasjonen som har skapt mest hodebry for Norge.

– Det er veldig bra for Norge og ikke minst for Jarl at Østerrike har fått fram Lamparter. Det er ikke ofte at Riiber blir slått. Det er klart det er inspirerende for ham å ha en å strekke seg etter. Han må gjøre jobben og ta det derfra, sier Stuan til NTB.

Neste år får Østerrike Franz-Josef Rehrl tilbake fra skade, og da blir de enda sterkere.

Gode

Det kan motivere 23 år gamle Jarl Magnus Riiber til å gjøre en ytterligere sterkere treningsjobb fram mot OL i Beijing. I fjor vant Riiber 14 enkeltseirer i verdenscupen og i år er han ikke blitt dårligere enn nummer to.

Riiber er av Stuan og flere andre karakterisert som den mest komplette kombinertutøveren gjennom alle tider.

– Ja, det er absolutt motiverende med motstand. Lamparter fant seg vel til rette i den store bakken i VM og bygde selvtillit. Østerrike har et veldig bra apparat rundt seg i hoppbakken og har mye på stell. Det må vi ta lærdom av. Vi er i en veldig fin posisjon inn mot OL i Beijing.

Steg

Norge avsluttet verdensmesterskapet i Oberstdorf med sølvet i lagsprinten. Totalt samlet de norske utøverne tre gull, tre sølv og to bronse.

– Hvordan skal dere forvalte dette inn mot Beijing-OL?

– Dessverre skal ikke jentene dit, men vi skal ta med oss mesterskapskompetansen fra dette året. Jeg føler at vi er på riktig vei, og det skal bli utrolig artig med OL neste år. Vi er i dytten, sier Stuan.