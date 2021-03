Ronaldo svarte kritikerne med ekte hattrick

Portugiseren økte ledelsen på toppscorerlista i Serie A ved å score alle gjestenes mål i 3-1-seieren. Han er nå oppe i 23 seriemål for laget som jager sitt 10. strake seriegull.

Ronaldo nikket inn ledermålet i det 10. minutt, doblet ledelsen med et straffespark og la på til 3-0 med et distanseskudd i det 32. minutt. Cagliari fikk et trøstemål etter pause.

Laget er fortsatt 10 poeng bak serieleder Inter, som tidligere søndag slet seg til 2-1-seier borte mot svakt plasserte Torino.

Romelu Lukaku scoret sitt 19. seriemål på straffespark, men hjemmelaget utlignet, og Inter trengte et vinnermål av Lautaro Martínez fem minutter før slutt for å sikre lagets åttende strake seier.

Inter-trener Antonio Conte var utestengt og måtte følge kampen fra tribuneplass.

Laget hans har nå ni poengs luke på tabelltopp, ettersom serietoer Milan tapte 0-1 hjemme for Napoli. Matteo Politano avgjorde kampen med sin scoring tidlig i 2. omgang, framspilt av Piotr Zielinski som også startet kontringen med ballerobring ved midtstreken.

Jens Petter Hauge ble byttet inn drøyt ti minutter full tid, men kom ikke til store sjanser for Milan. Det ble likevel dramatisk. Først ble Milan nektet straffespark etter langvarig VAR-gjennomgang, så kjeftet Ante Rebic på seg rødt kort.

Milan er nå bare poenget foran Juventus, som har spilt en kamp mindre.

Morten Thorsby og hans lagkamerater i Sampdoria tapte 1-3 for Bologna.