Heidi Weng vant sitt første verdenscuprenn på tre år

Det var Wengs første seier i verdenscupen siden januar 2018. Hun avgjorde på slutten etter at en tetkvartett med henne, Andersson, Jessica Diggins og Julija Stupak hadde dannet seg ganske tidlig i løpet.

Det ble riktig nok spennende helt inn, for Weng klarte ikke å skape en større luke til Andersson enn at svensken hele veien var på skuddhold. Ledelsen holdt imidlertid helt inn for en dyktig sliten Weng.

– Bakken var lengre enn jeg hadde trodd, så jeg var så stiv på toppen av bakken. Så jeg tenkte at jeg må bare klare å holde meg på beina nedover. Jeg så stjerner i mål, sier Weng til NRK.

Mye motgang

Andersson ble slått med 4,5 sekund. Stupak slo Diggins på oppløpet i kampen om 3.-plassen og kom i mål 33,7 sekunder bak den norske vinneren.

Weng vant sist et verdenscup løp da hun avgjorde Tour de Ski og vant skitouren i Mellom-Europa for drøyt tre år siden. Senere har hun hatt mye motgang, men hun dokumenterte form i VM i år, der det ble gull på stafett og sølv på 30-kilometeren i klassisk stil.

Søndag var det 30 kilometer i fristil, og Weng var blant favorittene. Hun og Andersson gikk ut omtrent samtidig, sju-åtte sekunder bak ledende Stupak. Sammen med amerikaneren Diggins samlet de seg med russeren, og etter 20 kilometer hadde kvartetten i front et forsprang på halvannet minutt.

Tolvte verdenscupseier

Weng og Andersson måtte gjøre det meste av drajobben i en tøff løype og surt vær, men likevel var det de to som skulle markere seg på slutten.

Weng rykket to kilometer før mål og skaffet seg en luke, men ble såpass stiv at hun måtte kjempe hardt hele veien inn.

Verdenscupseieren var hennes tolvte i karrieren. Hun har også vunnet verdenscupen to ganger sammenlagt.