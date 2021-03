Agüero scoret i serien for første gang på over ett år – sterk borteseier for City

Agüero er en av Premier Leagues aller største målscorere, med sine 181 nettkjenninger. Men etter et år der en kneskade og koronasykdom har satt ham ute av spill i mange kamper, var det lenge siden forrige mål. Det kom i 1-0-seieren over Sheffield United 21. januar i fjor.

Måltørken har gjort at flere har spurt seg om Agüeros tid som målkonge er over. Lørdag var Agüero kaptein og gjorde det klart at han ville ta straffesparket etter at Tosin Adarabioyo klønet det til i eget felt.

Argentineren satte den sikkert i mål til 3-0. Da hadde allerede John Stones og Gabriel Jesus langt på vei avgjort kampen med to kjappe mål etter pause.

– Det var viktig for ham. Mål betyr alt for ham, sa Pep Guardiola til BT Sport om Agüeros etterlengtede scoring.

City topper Premier League med 17 poeng ned til Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, som har to kamper til gode på byrivalen.

– Nå er det åtte kamper igjen, og vi kommer stadig nærmere. I dag leverte vi en flott prestasjon mot et lag som er fysisk sterkt og har gode spillideer. Det var en viktig seier, sa Guardiola.

For Fulhams del ser det bekmørkt ut. London-laget imponerte i første omgang, men ble utspilt etter pause. Fulham er på nedrykksplass, med like mange poeng (26) som Brighton på trygg grunn, men Brighton har to kamper mindre spilt.

Avgjort på ti minutter

Fulham så i utgangspunktet ut til å ha troen på å sjokkere serielederen, og ta viktige poeng i bunnstriden.

I første omgang var vertene på høyde med sine meritterte gjester. Fulham prøvde å spille seg ut bakfra, hadde tempo på ballen og spilte seg til muligheter.

Men på ti minutter etter pause ble Fulhams drømmer knust.

Først ordnet John Stones 1-0 da han pirket ballen i mål etter et frispark to minutter etter pause, før Gabriel Jesus rundet keeper og satte ballen i mål etter rot i Fulham-forsvaret etter 55 minutter.

Fem minutter seinere fikk Agüero sjansen fra straffemerket. Fulham-keeper Alphonse Areola gikk rett vei, men nådde ikke fram til ballen.

Mot var ikke nok

– Vi jobbet hardt i første omgang og skapte problemer for det beste laget i Europa. Jeg hadde bedt spillerne om å være modige, og vi var det, men vi slapp inn dumme mål i 2. omgang, sa Fulham-manager Scott Parker.

– Det var en dødball og to tabbemål.

Tirsdag skal City til Budapest for å møte Borussia Mönchengladbach i mesterligaens åttedelsfinale, med 2-0-ledelse fra første kamp. Til helgen blir det kamp mot Everton i FA-cupens kvartfinale.

Fulham får besøk av Leeds fredag.